Z vojnim stanjem s strani Rusije imenovane oblasti štirih regij dobivajo dodatna pooblastila za zagotavljanje varnosti. Med drugim vojno stanje predvideva strožje varnostne preglede ter omejitve gibanja. Uvedba vojnega stanja po ruski zakonodaji sicer med drugim omogoča krepitev oboroženih sil, uvedbo policijske ure, omejitve gibanja, cenzuro in pridržanje tujih državljanov.

Poostreni varnostni ukrepi so danes začeli veljati tudi v Rusiji. Nove omejitve gibanja po poročanju britanskega BBC veljajo v regijah ob meji z Ukrajino, kot so Brjansk, Belgorod in Krasnodar, pa tudi na polotoku Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Ukrajina medtem zaradi ruskih napadov na ukrajinsko energetsko omrežje od danes omejuje porabo električne energije. Po navedbah ukrajinskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo Ukrenergo bodo redukcije elektrike od danes veljale po vsej državi med 7. in 22. uro po krajevnem času, izklopi elektrike pa bi lahko trajali do štiri ure skupaj.

V tem tednu uničenih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer pozval prebivalce Ukrajine, naj varčujejo z elektriko. Opozoril je, da bo ukrajinska energetska infrastruktura še naprej tarča ruske agresije, in dodal, da si vlada prizadeva vzpostaviti mobilne vire energije za oskrbo kritične infrastrukture v mestih in vaseh.

Družba Ukrenergo pa je pozvala Ukrajince, naj si priskrbijo zadostne zaloge vode, »toplih nogavic, odej in objemov za družinske člane in prijatelje«. Priporočila jim je še, naj napolnijo mobilne telefone, svetilke, baterije in prenosne baterije, poroča BBC na svoji spletni strani.

Zelenski je v torek sporočil, da je bilo v ruskih napadih od minulega ponedeljka uničenih 30 odstotkov ukrajinskih elektrarn, kar je povzročilo obsežne izpade električne energije po vsej državi. Po podatkih Ukrenerga je bilo v zadnjih desetih dneh skupno več ruskih napadov na energetsko infrastrukturo kot v celotnem prejšnjem obdobju od začetka ruske invazije 24. februarja.

V luči teh napadov je kijevski župan Vitalij Kličko prebivalce prestolnice že v torek pozval, naj »čim bolj varčujejo z električno energijo« in se izogibajo uporabi naprav z veliko porabo energije.

Scholz: Finančne potrebe Ukrajine so pokrite do konca leta

Nemški kancler Olaf Scholz je v današnjem nagovoru v nemškem parlamentu dejal, da so finančne potrebe Ukrajine s pomočjo EU in držav G7 pokrite do konca leta. Ob tem je dejal, da želi Nemčija do pomladi usposobiti brigado 5000 ukrajinskih vojakov, dotaknil pa se je tudi težav pri spopadanju s posledicami energetske krize.

»Dobra novica je, da so finančne potrebe Kijeva do konca leta praktično pokrite - EU in skupina G7 imata tukaj odločilno vlogo,« je v nagovoru poslancem v bundestagu dejal Scholz in opozoril, da bo Ukrajina v prihodnjih letih za obnovo potrebovala še veliko več sredstev. Nemčija, ki trenutno predseduje skupini G7, bo v torek gostila tudi konferenco na temo obnove Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Scholz je napovedal še, da Nemčija želi do pomladi polno usposobiti ukrajinsko brigado s 5000 vojaki. »Na ta način potrjujemo našo pripravljenost, da z roko v roki z našimi partnerji trajno sodelujemo pri izgradnji močnih ukrajinskih oboroženih sil,« je dejal kancler.

Spomnil je, da so se zunanji ministri EU v ponedeljek dogovorili o novi misiji usposabljanja za približno 15.000 ukrajinskih vojakov. Eden od dveh sedežev misije bo v Nemčiji, je dejal Scholz, ki se je zavzel za tesnejše evropsko in mednarodno usklajevanje pri vojaški podpori Ukrajini.

Scholz zadržan do cenovne kapice za plin

Nemški kancler je spregovoril tudi o spopadanju s posledicami trenutne energetske krize. Dejal je, da predlagana cenovna kapica za zemeljski plin v EU, ki naj bi zajezila naraščajoče stroške energije, lahko deluje le v sodelovanju s partnerji zunaj unije, kot sta Južna Koreja in Japonska. »Cenovna kapica prinaša tveganje, da bodo proizvajalci plin prodajali drugam, mi Evropejci pa bomo imeli na koncu manj plina namesto več,« je Scholz dejal nemškim poslancem pred današnjim vrhom EU, na katerem bodo voditelji razpravljali o tej temi.

Voditelji držav članic EU, med katerimi bo tudi Scholz, bodo danes na vrhu v Bruslju govorili o nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo, tudi o predlogih Evropske komisije, ki med drugim predvidevajo omejevanje cen na glavnem evropskem vozlišču za trgovanje s plinom TTF.