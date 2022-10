Vesoljski teleskop James Webb je posnel znamenite »stebre stvarstva« in prizor je zares veličasten, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v sredo sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.

Na posnetku, ki prikazuje te velikanske zlate, bakrene in rjave stebre sredi vesolja, se svetlika na tisoče zvezd. Na koncih več stebrov so svetlo rdeče, lavi podobne pege. »To so izstrelki iz zvezd, ki še vedno nastajajo in so stare le nekaj sto tisoč let«, je v izjavi zapisala Nasa.

»Stebri stvarstva« se nahajajo približno 6500 svetlobnih let od Zemlje, v meglici Orel naše galaksije Mlečna cesta. Zasloveli so zaradi fotografij vesoljskega teleskopa Hubble, ki jih je prvič posnel leta 1995 in nato še leta 2014.

Teleskop James Webb je s pomočjo zmogljivih infrardečih detektorjev sedaj omogočil vpogled v dogajanje znotraj »stebrov«, kar bo po besedah raziskovalcev omogočilo tudi bolj natančno preučevanje aktivnosti novonastalih in nastajajočih zvezd.

Teleskop je poimenovan po Jamesu E. Webbu, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vodil takrat novonastalo vesoljsko agencijo Nasa.

Operativen je od julija letos in je najmočnejši vesoljski teleskop doslej, znanstvenikom pa je že razkril številne podatke, ki jih doslej ni bilo mogoče pridobiti. Upajo, da bo omogočil novo obdobje odkritij.

Eden od glavnih ciljev teleskopa, vrednega približno 10 milijard dolarjev, je preučevanje nastanka in življenjskega cikla zvezd, navaja AFP. Drugi glavni cilj raziskav so eksoplaneti, planeti zunaj Zemljinega osončja.