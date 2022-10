V petek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež se bo popoldne in zvečer razširil nad vso državo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. V nedeljo bodo padavine povsod ponehale, predvsem na vzhodu se bo razjasnilo.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh z vetrom vzhodnih in južnih smeri doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, bolj sončno bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, kazal se bo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in utrujenost.