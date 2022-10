Začetek zgodbe o uspehu podjetja Whirlpool sega kar 111 let nazaj, v leto 1922, ko so izdelali prvi pralni stroj z električnim motorjem. Eden najbolj zanimivih dogodkov v zgodovini podjetja pa je bil, ko je Whirlpool leta 1961 poslal svojo kuhinjo v orbito z vesoljskim plovilom.

Pomembno je, da kupci zaupajo naši blagovni znamki, poudarjajo v Whirlpoolu in dodajajo, da tega nikoli ne bodo jemali za samoumevno, temveč si vsak dan prizadevajo pridobiti zaupanje. Zavezani so biti in ostati najboljše podjetje na področju kuhinje in pranja perila. Stremijo k temu, da sleherniku olajšajo vsakodnevna opravila ter so njihov tihi, a zvesti hišni pomočnik. Zato so se odločili svojo blagovno znamko ponuditi v trgovinah Harvey Norman, katerega 20-letno delovanje na slovenskem trgu narekuje slogan zaupanja vreden nakup.

​Whirlpool ustvarja intuitivne rešitve, ki potrošnikom pomagajo uresničiti vsako vizijo njihovega idealnega doma z uporabo edinstvene tehnologije 6TH SENSE (šesti čut). Kot pove že ime samo, aparati po zaslugi te pametne tehnologije delujejo v skladu z našimi ostalimi čuti in znatno prispevajo k človekovemu udobju.

Gre za res posebno tehnologijo, ki s svojimi pametnimi čutili pomaga prilagoditi program aparata trenutnim potrebam, s čimer prihrani energijo, vodo in, kar je morda najpomembneje, čas in denar. Ne glede na to, ali uporabljate pralni, pomivalni stroj, pečico ali hladilnik, tehnologija 6TH SENSE vedno »prisluhne«, se prilagodi in olajša uporabo aparata.

​Harvey Norman prepoznava, da stalen razvoj tehnologije pomaga njihovim strankam, da imajo več časa za stvari, ki jih imajo radi. Gospodinjska opravila prepuščajo napravam z vrhunsko zmogljivostjo, prvovrstno kakovostjo in vsestranskim dizajnom, ki se prilega vsakemu domu in pri uporabi zagotavlja brezkompromisne rezultate.

Do 24. oktobra lahko v vseh trgovinah Harvey Norman izkoristite še posebno promocijo – ob vsakem nakupu katerega koli aparata Whirlpool, boste prejeli darilno kartico v vrednosti 30 evrov, ki jo lahko unovčite ob poljubnem nakupu v trgovinah Harvey Norman.