Frankfurtski knjižni sejem velja za enega osrednjih svetovnih kulturnih dogodkov, pa tudi za največjo sejemsko prireditev na področju kulture sploh. Sloviti sejem, ki je, kot pravi njegov direktor Jürgen Boos, »hkrati platforma za prodajo in prostor za razprave«, je tokrat po dveh letih raznolikih zagat zaradi epidemije znova zaživel v običajni podobi: torej brez omejitev števila obiskovalcev, pregledovanja potrdil o cepljenju, predvsem pa pretežno v fizični obliki: z živim srečevanjem avtorjev, založnikov, knjigotržcev in seveda bralcev. »Knjižni svet hrepeni po neposrednem stiku,« meni Boos, vseeno pa bo mogoče tudi letošnje dogajanje spremljati po spletu; pred pandemijo je sejem obiskalo več kot 300.000 ljudi, lani pa je bilo obiskovalcev le 70.000, še 130.000 ljudi je sejem spremljalo po spletu.

Program bo letos temu primerno živahnejši: v Frankfurtu se te dni predstavlja okoli 4000 razstavljavcev iz 95 držav, sejem pa bo gostil tudi precej več tujih avtorjev in avtoric kot v zadnjih dveh letih; najbolj znani med njimi so nemara ameriška pisateljica kriminalk Donna Leon, ki bo ob predstavitvi svoje biografije spregovorila o svojem življenju in ustvarjanju, francosko-maroška pisateljica Leila Slimani in britanski zgodovinar Ian Kershaw, sicer tudi avtor odmevne biografije o Hitlerju. Kakor je v navadi, so uvodni dnevi sejma namenjeni strokovni javnosti – za širšo javnost pa bodo njegova vrata odprta od jutri do nedelje, ko se bo prireditev tudi končala.

Vsi obrazi prevajanja

Osrednja tema letošnjega sejma je prevajanje v vsej svoji večplastnosti, torej ne le v smislu prevajanja v druge jezike, temveč tudi prevajanja v druge medije, kontekste in načine razmišljanja – v tem pogledu je prevajanje celo nekakšen »prvi pogoj za medsebojno razumevanje«, kot je med drugim omenil Boos. Prevajalskim tematikam je namenjen obširen programski sklop predavanj, pogovorov in razprav, toda manjkalo ne bo niti drugih poudarkov, denimo posebnega programa, posvečenega otroški književnosti, ali pa partnerskega sodelovanja s platformo tiktok, s katerim se želijo približati »digitalnim« generacijam.

Častna gostja sejma je letos Španija, ki pod sloganom Iskriva ustvarjalnost predstavlja raznovrstne tokove v tamkajšnjem literarnem in kulturnem življenju, vključno s kreativnimi industrijami, a tudi svoje jezikovno bogastvo, saj so poleg španščine zastopani še katalonski, galicijski in baskovski jezik. Slovesnega odprtja sejma se je v torek udeležil tudi španski kraljevski par, sicer pa to državo zastopa približno 320 razstavljavcev; med gostujočimi imeni sta denimo pisateljica Irene Vallejo in pisatelj Antonio Munoz Molina. Za to priložnost so v zadnjih letih iz španščine v nemščino na novo prevedli okoli 400 knjižnih del.

Kot je znano že nekaj let, bo Španijo na častnem mestu prihodnje leto nasledila Slovenija, kar bodo na sejmu uradno razglasili danes, pri čemer bosta zbrane nagovorila naša ministrica za kulturo Asta Vrečko in kurator programa naše častne predstavitve Miha Kovač. Tako letos kakor prihodnje leto se bo Slovenija na sejmu predstavila pod sloganom Satovje besed.