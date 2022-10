Desničarski radikalizem je sistemski, ekonomski in družbenopolitični problem. Prvič izdani niz Adornovih predavanj zajema strukturno analizo pogojev vztrajanja fašizma, preko katerih se slednji generira naprej. Adornovo razmišljanje iz leta 1967 ostaja aktualno predvsem zato, ker ni popolnoma jasno, ali govori o nacistični Nemčiji ali povojni Kaliforniji, o nedemokratičnem avtoritarnem režimu ali o notranji izroditvi demokracije. Po njegovih besedah namreč fašizem ni nekaj zunanjega demokraciji, temveč je lahko njen notranji parazit – predvsem tam, kjer je demokracije na neki način preveč. »Zato ni naključje, da je gojišče skrajno desničarskih idej, kot pojasnjuje Angela Nagle, prav internet s svojo libertarno zasnovo radikalne demokratične participacije,« zapiše avtor spremne besede dr. Jernej Kaluža iz Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja.

Izključevalne prakse lahko podpira celotna državna struktura

Da sovražni govor in izključevalne prakse tudi sodobnemu svetu niso tuje, družbena aktivistka Katja Lihtenvalner konkretizira na primeru Grčije, kjer je bil vzpon nacionalsocialistične stranke Zlata zora povezan z zadnjo veliko ekonomsko-politično krizo. Še preden je bila stranka leta 2012 izvoljena v parlament, so bili njeni člani v vsakodnevnem življenju Grkov prisotni že vrsto let, vezani predvsem na ulično dogajanje, iz katerega so novačili člane. Kot politična organizacija so zelo dobro funkcionirali, to pa jim je omogočala tudi celotna državna struktura, saj jih kljub temu, da je bilo splošno znano, kaj počnejo, na primer pobijajo migrante, ni obsodila, vse dokler niso ubili Grka. Adorno v knjigi med drugim opozori, da demokracija nikjer ni bila resnično realizirana. Tudi evropske demokracije še vedno ustvarjajo tujca kot drugega ter se pri tem naslanjajo na izključevalne retorike in prakse, kot lepo ponazarja odmeven komentar Josepa Borrella, visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je dejal, da je »Evropa kot vrt, ostalo pa kot džungla«. Slovenija ni nobena izjema, še več, antimigracijski diskurz je vpet v samo zakonodajo. Družbena aktivistka Aigul Hakimova, ki se je v Slovenijo pred leti preselila z vzhoda, opaža, da gre pri tem predvsem za izraz globljih struktur moči, ki so v svoji naravi izključevalne, pa naj gre za demokratično ali pa »fašistično« oblast.

Tovrstni zametki fašizma pa niso ponavljanje zgodovine, temveč njegova nadgradnja, prilagojena internetu. Ta odpira prostor senzacionalnosti in nekorektnosti ter s tem izključevalnim politikam. Lihtenvalnerjeva, ki je med drugim raziskovala nove oblike neofašizma, je pojasnila, da gre za nove strukture, ki skozi tako imenovano »nipster« kulturo nagovarjajo predvsem mlade in so precej individualizirane.

Pojma ne smemo preveč posploševati

»Besedo fašizem uporabljamo preveč splošno. Na eni strani je globoko vpeta v strukturo delovanja in spominja na to, kako je fašizem funkcioniral v praksi, kjer je šlo za tehnični postopek. Po drugi strani, če nekoga označimo za fašista, ga res izključimo,« pojasnjuje dr. Kaluža. Pri tem dodaja, da mora reakcija na fašizem ponuditi konkurenčno alternativo. Konkurira mu lahko na primer tako, da tudi progresivna politika začne delovati na terenu. »Zlata zora je bila na primer vpeta v vsakdanje dogajanje in je iz njega novačila ljudi. Progresivne politike pa se osredotočajo na javno ozaveščanje, javne akcije; prisotnost na ulici lahko večinoma vidimo le v obliki referendumov,« opaža dr. Kaluža.

Adorno nas v boju s fašizmom usmerja na pot brez moraliziranja in sklene s pozivom k družbeni in individualni odgovornosti vseh nas: »Kako se bodo stvari razvijale dalje in odgovornost za to, kako se bodo razvijale, je naposled naša stvar.«