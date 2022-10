Z obsodbo na 27 dni zapora se je na sodišču v Zadru končalo sojenje 43-letnemu duhovniku iz Sukošana Domagoju Kelavi, ki je aprila letos pijan najprej verbalno, nato pa še fizično napadel 70-letno nuno Aneto, nekaj tednov kasneje pa še eno od farank, zaradi katere da se je znašel v priporu. Za prvi prekršek, šlo je za kršenje javnega reda in miru, je prejel deset, za drugo 17 dni zapora. Ker je v priporu odsedel že 25 dni, mora za rešetke le še za dva dni.

Preklinjal, boksal in davil

Zgodba je zaradi njenih glavnih junakov že spomladi sprožila zanimanje hrvaške javnosti, v kateri se o spopadih med božjimi služabniki ne piše velikokrat. Sploh pa ne fizičnih. Bilo je 26. aprila zvečer, ko je vidno opit duhovnik Domagoj pred župniščem najprej začel kričati na nuno Aneto. »Je**m ti mater!« se je znesel nadnjo, potem pa jo s pestjo boksnil v obraz. Udarec je bil tako močan, da se je gospa sesedla in se dodatno poškodovala. Po navedbah prič je bil napadalec vidno besen, nuna pa da ga k udarcu ni z ničimer izzvala. Sedemdesetletnico in priče je župnik hudo prestrašil in vznemiril. A je z veliko modrico na licu policistom kasneje vendarle zanikala, da bi jo župnik udaril, temveč naj bi padla sama in sicer zaradi izgube zavesti. Trdila je, da ima težave z vratno hrbtenico in da se ji ob nenadnem premiku glave prekine dotok krvi v možgane, tako da jo hitro »zmanjka«. Policisti so proti storilcu zaradi kršenja javnega reda in miru vložili obdolžilni predlog, preiskovalni sodnik pa je zaradi ponovitvene nevarnosti odredil desetdnevni pripor. 17. maja je možakar »udaril« še enkrat. Nekaj čez polnoč je napadel sosedo Anamarijo, ki se vračala iz službe. »Zaradi tebe sem končal v priporu, pi**a ti materina!« je vpil, ko se je iz avta pognal proti njej. Z obema rokama jo je zagrabil za vrat in ga začel močno stiskati. Ko se mu je iztrgala iz rok, jo je odrinil, da je padla. Skušal naj bi jo tudi povoziti z avtom. Tokrat mu je sodnik odredil 15 dni pripora. Po neuradnih informacijah tudi ta žrtev napada ni prijavila, temveč je lažje poškodbe pripisala padcu s kolesa.

Poslali so ga na zdravljenje

Župnik je že od začetka zanikal napad na nuno, iz uradnega sporočila nadškofije pa je bilo jasno, da mu nadrejeni ne verjamejo ter da je kršil osmo božjo zapoved, ki narekuje »ne laži«. »Takšno vedenje obsojamo, povsem razumemo ogorčenje javnosti, saj se s takim dejanjem rušita integriteta in dostojanstvo žrtve kakor tudi duhovniškega poklica. Proti duhovniku bodo sprejeti ustrezni ukrepi,« so se hitro odzvali. Opravičili so se tako nuni kot vsem drugim, ki jih je to »sramotno« dejanje prizadelo. Že po prvem izhodu iz pripora so mu odvzeli dolžnosti upravljanja župnije, pridiganja, podeljevanja svetih zakramentov, obenem pa so ga še poslali na zdravljenje. Krajani so novinarju Slobodne Dalmacije že pred meseci zaupali, kako so duhovnika večkrat videli pijanega kolovratiti naokrog, težave pa naj bi imel tudi že v krajih, kjer je služboval prej. Njegove težave z alkoholom naj bi sicer bile javna skrivnost.