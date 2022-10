Že res, da ruski predsednik Vladimir Putin ni povsem politično izoliran, francoski predsednik Emmanuel Macron je denimo prejšnji teden dejal, da se je spet pripravljen kadar koli pogovarjati z njim, kot se je že večkrat od napada na Ukrajino. Toda zgodba vodje stranke Naprej, Italija Silvia Berlusconija je le drugačna. S Putinom ima tesne stike že več kot dvajset let, zdaj pa je na sestanku s svojimi poslanci za zaprtimi vrati dejal, sodeč po objavljenem posnetku, da »sem spet v stikih s Putinom ... za rojstni dan (29. septembra) mi je poslal dvajset steklenic vodke in zelo ljubeznivo pismo. Odgovoril sem mu z nekaj steklenicami lambrusca (rdečega vina) in enako ljubeznivim pismom. Opisal me je kot enega izmed svojih petih resničnih prijateljev.« Berlusconi je pozneje za medije dejal, da gre za staro zgodbo, vendar je na posnetku tudi govor o ukrajinski vojni.

Intrige v koaliciji

Najsi gre za staro zgodbo ali ne, odmevov je bilo veliko. Ugiba se celo, da je Berlusconi zgodbo morda v javnost spravil namenoma, da bi prinesel težave Georgii Meloni, voditeljici stranke Brati Italije, ki je zmagala na septembrskih volitvah in si bo kot nosilka vlade prizadevala za spravljive odnose z Brusljem in Washingtonom. V zmagoviti desnosredinski koaliciji se namreč gledajo postrani, najbolj prav Berlusconi in Melonijeva, ki je zavrnila nekatere njegove ministrske predloge, zaradi česar je hotel Berlusconi prejšnji teden blokirati imenovanje člana Bratov Italije na čelo senata, a ga je Melonijeva ugnala, ko je našla manjkajoče glasove pri opoziciji.

Ljubezniva pisma škodujejo tudi Antoniu Tajaniju, članu Berlusconijeve stranke, ki naj bi bil novi zunanji minister. Bivši predsednik evropskega parlamenta, ki je leta 2019 vzkliknil, »naj živita italijanska Istra in Dalmacija«, ter kasneje trdil, da so ga narobe razumeli, pa je očitno še vedno sprejemljiv za Brate Italije, saj ga je v bran vzel vodja njihove poslanske skupine v poslanski zbornici Francesco Lollobrigida, rekoč, da ga ne bi smeli vpletati v Berlusconijevo zgodbo.

Vodja demokratov Enricco Letta je o Berlusconijevih besedah dejal: »To škoduje Italiji.« Viri v evropski ljudski stranki, kjer so pred italijanskimi volitvami pozivali k podpori stranki Naprej, Italija, so za Euractiv dejali, da o tem ne bodo uradno govorili, da pa je bilo kar nekaj izrazov osuplosti. Posnetek namreč krepi bojazen pri zagovornikih enotnega nastopa do Rusije, da bo nova vlada v Rimu morda hotela obračati ploščo, četudi Melonijeva trdi drugače. Razloge za takšno razmišljanje imajo že od prej. Vodja stranke Liga Matteo Salvini v preteklosti ni skrival simpatiziranja s Putinom in je nosil majice z njegovo podobo. Novi predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontano, tudi iz Lige, pa je v torek dejal, da se sankcije proti Rusiji lahko Evropi vrnejo kot bumerang. x ba, agencije