V Realu Madrid, glede na osvojene lovorike največjem nogometnem klubu na svetu, imajo zvezdniški status izkušeni veterani Hrvat Luka Modrić, Nemec Toni Kroos in Francoz Karim Benzema ter mlada Brazilca Vinicius Juinor in Rodrygo. V letošnji sezoni se je v ospredje prebil 24-letni Urugvajec Federico Valverde, ki je naredil izjemno preobrazbo v enega najboljših vezistov na svetu. V vsem sijaju je zablestel na zadnjem el clasicu, ko je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora dosegel drugega izmed treh golov na stadionu Santiago Bernabeu za zmago Reala proti Barceloni s 3:1 in utrditev na prvem mestu španskega prvenstva.

Lani le en gol na 46 tekmah, letos že pet

»Nogometni svet se klanja Federicu. El clasico je Urugvajca potrdil kot enega najboljših igralcev na planetu. Je moderen in neumoren vezist, ki kombinira moč in kakovost ter pokriva vse dele igrišča in s svojim pristopom potegne celotno ekipo ter z golom prinese zmago,« je pohvale stresal španski kultni športni dnevnik Marca iz Madrida. »Fede Valverde je trenutno med prvimi tremi igralci sveta,« je na twitterju zapisal soigralec Toni Kroos. »Imam najboljšega učitelja,« mu je odgovoril Federico Valverde, ki je v minuli sezoni odigral 46 tekem, a dosegel le en gol. Prav ta gol, ki ga je zabil kot rezervist (zamenjal je Modrića) januarja letos na polfinalu španskega superpokala proti Barceloni v podaljšku za zmago s 3:2, ga je dokončno uveljavil v začetni enajsterici trenerja Carla Ancelottija.

Do preobrazbe v vrhunskega igralca je prišlo, ko je dobil trenerja, s katerim je izboljšal telesno pripravljenost, in spremenil prehrano. »Ne bom rekel, da nisem stoodstotno skrbel zase, a včasih me je zaneslo. Nisem jedel slabo, a po tekmah nisem jedel tako kakovostno, kot bi moral. V pogovorih z nutricionistom smo izboljšali prehrano. Počutil sem se bolje kot kadar koli prej. Še zmeraj sem jedel vse stvari, vendar sem to počel nadzorovano. Spremembe v prehrani in delo s trenerjem so dali pospešek moji karieri. Sem precej trmast na igrišču in zunaj njega. Če je treba iti z glavo skozi zid, da bom sledil svojim in moštvenim idejam, bom to naredil. Skozi treninge sem postal bolj zrel,« je Valverde lani povedal za časnik El Mundo. Priznal je, da mu je zelo koristila reprezentančna akcija marca doma v Urguvaju, na kateri se je veliko naučil iz pogovorov s selektorjem Diegom Alonsom in reprezentančnim soigralcem Luisom Suarezom. Nekdanji zvezdnik iz vrst največjega tekmeca Barcelone mu je jasno povedal, da lahko postane velik igralec, le verjeti mora v svoje sposobnosti, saj ima vse, kar je za to potrebno. Suarez ga je spodbudil z besedami, da ga spominja na Stevena Gerrarda, s katerim je igral skupaj v Liverpoolu.

Noge tanke kot zobotrebec

Skoraj ni vloge, v kateri Urugvajec doslej ni zaigral v Madridu: krilni napadalec, osrednji vezist, bočni obrambni igralec, razbijalec igre tekmeca, kreator igre, tekač ... Ancelotti zna izkoriščati njegovo vsestranskost, da igra v zvezni vrsti ali v napadu. »Zdelo se mi je nenavadno, da je lani dosegel le en gol. Rekel sem mu, da ima v nogah top, in če letos ne bo dosegel deset zadetkov, bom raztrgal svojo trenersko licenco in se upokojil,« je dejal Carlo Ancelotti, ko je Valverde v ligi prvakov dosegel gol proti Leipzigu. Z golom na derbiju proti Barceloni, ko je bil najboljši igralec tekme, je že pri petih zadetkih, kolikor jih imata tudi Rodrygo in Benzema, prvi je Vinicius s sedmi goli. Njegova tržna vrednost je zrasla na 80 milijonov evrov, kar ga uvršča na drugo mesto za Vinicusom s 120 milijoni evrov. V Real je prišel leta 2016 iz urugvajskega Penarola za odškodnino pet milijonov evrov. V Madridu je prvo leto igral v ekipi B, naslednje leto se je kalil pri Deportinu La Coruna, leta 2018 pa ga je trener Zinedine Zidane vrnil v Madrid. Kot desetletnika ga je opazil fotograf na tekmah mladih mestnih sosesk Montevidea in ga priporočil skavtom kluba Penarola. Čeprav je imel noge tanke kot zobotrebec, je imel koordinacijo, tehniko, inteligenco, bral je igro, imel pa je tudi družino, ki ga je podpirala. x