Februarja ste z naslovom olimpijskega podprvaka dosegli svoj največji uspeh. Trend vaših veleslalomskih rezultatov pa kaže, da v zadnjih dveh sezonah malce nazadujete.

Ponosen sem, da sem z osvojitvijo olimpijske kolajne dosegel enega svojih kariernih ciljev. Morda se bo po koncu moje kariere izkazalo, da je bila olimpijska kolajna moj vrhunec. Toda storil bom vse, da bom dosegel še kakšen uspeh. V prvi vrsti si želim, da bi bil na tekmah svetovnega pokala znova konstantno med najboljšimi in da ne bi bili uspehi bolj izjema kot pravilo. Kako bom pri tem uspešen, bo na koncu sezone pokazal vrstni red v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Zdi se, da je vaša največja težava, da ste malokrat sestavili dve vrhunski predstavi na prvi in drugi progi.

Večkrat v svoji karieri sem dokazal, da sem sposoben prikazati smučanje, ko me je zelo težko premagati. Žal večkrat od sebe nisem dal tistega, česar sem sposoben. Veliko sem naredil, da bi bile moje dobre vožnje bolj konstantne. Sem vrhunsko fizično pripravljen, posvečam se psihološki pripravi, veliko pozornosti namenjam materialu, treniram na različnih podlagah in še kaj. Imam tudi vse več izkušenj v svetovnem pokalu in verjamem, da bo skupek vsega naštetega večkrat obrodil sadove.

Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v francoskih Alpah. Dvakrat ste bili že blizu kolajni, a osvojili je še niste. Je kolajna na SP vaš naslednji veliki cilj?

Vsekakor. Vsako veliko tekmovanje mi pomeni dodaten izziv. Vselej ciljam na najvišje. Moram pa poudariti, da bo tekma v Franciji le eden od mojih ciljev v sezoni. Zelo pomembne bodo tudi tekme svetovnega pokala. Če bom na njih uspešen, bom na svetovno prvenstvo pripotoval samozavesten. V tem primeru bom lahko razmišljal o uspehu.

V Kranjski Gori bosta marca spet dve tekmi svetovnega pokala. Še nikoli se na domači tekmi niste uvrstili na zmagovalni oder. Bo pri 30 letih čas tudi za ta korak?

Kranjska Gora se mi doslej še nikoli ni izšla po rezultatskih željah. Pomembno se mi zdi zavedanje, da imam s Podkorenom neporavnane račune, in da verjamem, da jih bom nekoč poravnal. To me žene naprej. Vesel sem, da bosta v Sloveniji dve tekmi, pa četudi bolj v spomladanskih razmerah.

Kako pa kaj vaš slalom? Zdi se, da vsako sezone malce nakažete, da ste blizu vrhu, potem pa poniknete ali pa se posvetite veleslalomu.

V pripravljalnem obdobju sem se kot vsako leto tudi letos bolj posvečal treningu veleslaloma. V slalomu bom imel slabše startno izhodišče, tako da se bomo o tekmah odločali sproti. Dejstvo je, da sem po poklicu veleslalomist in da je ta disciplina moja prioriteta.

Lani je bil Marco Odermatt praktično nepremagljiv. Prehiteli ga niste niti enkrat. Pričakujete, da bo Švicar še naprej tako superioren?

Ne dvomim, da bo Odermatt še naprej vrhunski. Hkrati bo tudi težko tako suveren, kot je bil lani. Verjamem, da lahko prehitim vsakega alpskega smučarja, in ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi Odermatta. Zdaj je čas, da to pokažem na tekmi. Res pa je, da Odermatta med pripravami na sezono nisem videl niti enkrat, a ne dvomim, da je imel odlične pripravljalne pogoje.

V novo sezono vstopate z novim serviserjem Matjažem Nagličem. Kako poteka sodelovanje?

Predstavniki mojega opremljevalca Rossignola so me vprašali, ali se strinjam z menjavo serviserja, saj je trenutna rešitev logistično precej lažja. Z Matjažem sva se spoznala že na spomladanskem treningu v Banskem, kjer sva se hitro ujela. Tudi v poletnem in jesenskem delu ni bilo težav. Lahko rečem, da sodelujeva dobro ter si izmenjujeva informacije. Upam, da bo tako še naprej.

V tej sezoni je ekipa večja, kot ste bili navajeni v pretekli sezoni, ko ste bili večji del sami svoj mojster. Vrnil se je Štefan Hadalin, pridružil se je Tijan Marovt. Kako ste doživeli spremembo?

Večja reprezentanca je z mojega stališča pozitivna. Z večjim številom trenerjev je mogoče tudi hitreje narediti kakšno spremembo. Na terenu imam malce več konkurence, ob prostem času pa družbe.