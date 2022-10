Poslanka Nataša Sukič iz Levice, ki na lokalne volitve kot kandidatka za županjo vstopa drugič – leta 2014 je bila kandidatka Združene levice, bila pa je tudi mestna svetnica – je poudarila, da bodo v Levici poskrbeli, da Ljubljana ne bo podjetje, ampak dom za vse prebivalce ter vse, ki v mestu delajo. Izpostavila je, da se je v Ljubljani »v zadnjih 35 letih zgostilo pravzaprav vse, kar je v kapitalizmu narobe. Mesto ne dela za svoje prebivalce, dela predvsem za kapital. Ne gradi se kot celota, ampak se gradi predvsem njegovo središče, in ne skrbi zares za okolje, pač pa ga preplavlja s smogom in strupi.«

Kot kandidatka bi, je dejala Sukičeva, rada prispevala k boju za eno temeljnih človekovih pravic – pravico do mesta. Prav tako je cilj Levice preprečiti, da bi Lista Zorana Jankovića imela v mestnem svetu večino, kajti »ta večina županu omogoča, da lahko samovoljno uveljavlja čisto vse, česar se domisli«, je še povedala kandidatka Levice. Ob tem je opozorila, da je trenutno v Ljubljani vsak gradbeni projekt izgovor za novo garažno hišo, pa naj bo to pod tržnico, pod Ilirijo, Emoniko ali Ljubljanskim gradom. »V Levici bomo poskrbeli za širjenje kolesarskih poti in za dostopen, hitrejši in boljši javni potniški promet.«

Za javna najemna stanovanja in ohranitev zelenja v mestu

Poleg tega je županska kandidatka naslovila tudi problematiko turizma: »Iz središča Ljubljane se vse bolj izriva prebivalce, avtonomne cone in pravzaprav vse, kar ni namenjeno turistom, ostali smo odrinjeni na obrobje ali celo izrinjeni iz mesta.« Kot je še dejala Nataša Sukič, bodo v Levici poskrbeli za gradnjo javnih najemnih stanovanj in se borili za ohranitev zelenih površin ter njihovo širjenje. V času podnebnih sprememb, ko s sekanjem mogočnih dreves, ki jih nadomešča beton, Ljubljana postaja vse bolj vroča točka, je pomembno čisto vsako drevo ter vsaka zelenica, je poudarila kandidatka, svojo predstavitev pa strnila z mislijo, da »naj odloča skupnost in ne le župan ali županja z neko lagodno večino v mestnem svetu«. Poleg tega, je dejala, bi bil čas za omejitev županskih mandatov, kar bi pripomoglo k večji demokratizaciji.

Levica je poleg županske kandidature včeraj vložila tudi kandidatne liste za mestni svet in četrtne skupnosti. Kot je povedala svetnica in vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak, je »na naših listah je veliko število raznolikih ljudi tako po starosti, poklicu kot ozadju, imamo prekarno zaposlene, nevladnike, umetnike, ki vsi vedo, kako si je danes težko privoščiti življenje v Ljubljani. Na listah so tudi upokojenci, ki vedo, kako je biti v starosti odrinjen na rob mesta in družbe.«

Jasminka Dedić z vizijo Ljubljane 2030

Vesna zelena stranka bo kandidaturo ​ Jasminke Dedić za ljubljansko županjo vložila danes. Program, ki je predstavljen tudi na spletni strani www.dedic.si, je kandidatka osnovala na petih stebrih, ki oblikujejo vizijo Ljubljane do leta 2030. »Zeleni vedno razmišljamo dolgoročno, ne le kratkoročno. O dnevni politiki in aktualnih problemih, kot so denimo energetska draginja in drugo, je seveda pomembno govoriti, vendar je naš fokus vedno dolgoročen ali vsaj srednjeročen, zato predstavljam vizijo do leta 2030,« je dejala županska kandidatka, ki se opredeljuje kot ekofeministka. Kot si je zadala v programu, si prizadeva za Ljubljano, v kateri bodo vse generacije živele dobro in znotraj zmogljivosti lokalnega okolja in planeta. »Največ poudarka bo seveda na zelenem, sploh na podnebnih spremembah. Prehod v podnebno nevtralnost je namreč tisto, kar bi morali storiti že včeraj, vendar nismo. Poleg podnebne pravičnosti moramo zagotavljati tudi družbeno pravičnost in pri tem upoštevati tudi digitalne rešitve, ki morajo podpreti prehod v podnebno nevtralnost,« je poudarila Jasminka Dedić.

Zelo pomemben steber v programu, kot je še poudarila kandidatka, se nanaša na dobro upravljanje mesta, ki je »v Ljubljani zelo kritično, saj mestna uprava ne uživa zaupanja svojih meščanov in meščank«. Prav tako se zavzema za mesto, ki bo varno za vse. »Ljubljana po večini kazalcev velja za eno najvarnejših mest na svetu, vendar to ne velja za mnoge ženske, žrtve intimnopartnerskega nasilja, za katere je dom najbolj nevaren prostor. Mesto je resnično varno in do svojih ljudi prijazno le, če dosega najvišjo raven enakosti spolov in je prijazno otrokom, starejšim, osebam z zmanjšanimi telesnimi zmogljivostmi, LGBTIQ in drugim ranljivim družbenim skupinam,« je Dedićeva zapisala v zadnji točki svojega programa.

Aleš Primc za Ljubljano z desetimi točkami

Včeraj je z vložitvijo županske kandidature presenetil Aleš Primc, ki ga predlaga stranka Glas za otroke in družine. Prepričan je, ima najboljši program za Ljubljano, ki temelji na desetih točkah. V ospredje, podobno kot več drugih kandidatov, postavlja problematiko pomanjkanja osebnih zdravnikov v prestolnici. Prepričan je, da mora župan sprejeti več ukrepov, kot na primer bolje organizirati zdravstveni dom in zdravnike razbremeniti administracije. Njegov program vključuje tudi točko, da bo mesto sofinanciralo gradnjo dvigal v blokih, ki jih še nimajo.