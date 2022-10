Žena sodnika ESČP v pravni praznini

Upravno sodišče je sodnici in soprogi slovenskega sodnika pri ESČP izdalo odločbo o mirovanju pravic in obveznosti sodniške službe, na podlagi zakona o zunanjih zadevah, ki sicer ureja status zakoncev diplomatov in strokovno-tehničnih uslužbencev zunanjega ministrstva v tujini.