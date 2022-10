Hokejisti Acronija Jesenice so konec minulega tedna na turnirju celinskega pokala v Asiagu zaostali le za domačo ekipo, kar je bilo na koncu dovolj, da so se kot najboljša drugouvrščena ekipa uvrstili v drugi krog tega tekmovanja. S tem nadaljujejo uspešen začetek sezone, v kateri so v alpski ligi ob tekmi manj in z enim porazom drugi. Zato ne preseneča, da Gaber Glavič, ki v letošnji sezoni po treh letih spet vodi jeseniške hokejiste, s katerimi je kot trener leta 2018 osvojil državni in pokalni naslov, v teh dneh ne skriva svoje dobre volje. Ker se je po odstopu kazahstanskega prvaka v celinskem pokalu sprostilo še eno prosto mesto za uvrstitev v drugi krog, je bilo tudi drugo mesto iz Asiaga ob boljši razliki v golih od romunske ekipe Miercurea Ciuc dovolj, da bodo železarji nadaljevali svojo evropsko pot. Tretji krog celinskega pokala bo med 18. in 20. novembrom v Cardiffu.

»Ko smo na turnirju v Asiagu izvedeli za to možnost, smo na vsaki tekmi skušali doseči čim več zadetkov. Na koncu se nam je to obrestovalo in veseli me, da smo bili za svoj trud in znanje nagrajeni. Glede na to, da se bosta s turnirja v Cardiffu naprej uvrstili dve ekipi, bo to za nas še toliko večji izziv,« se novega izziva svojih varovancev veseli Gaber Glavič, ki računa, da se bo do naslednjega kroga v Evropi bolje uigral tudi Andrej Galuškin, nova okrepitev v napadu​. Do nadaljevanja celinskega pokala se bodo Jeseničani osredotočili na tekme v alpski ligi. Novo preizkušnjo bodo imeli jutri, ko bodo gostili Lustenau. To bo lepa priložnost, da svoj zmagoviti niz, ki traja vse od drugega kroga, podaljšajo na sedem tekem.

»Ves čas poudarjam, da so Jesenice zahtevno hokejsko okolje, in tako je tudi prav, saj nas to dodatno prisili, da delamo še več in še boljše. Vesel sem, da smo na vrhu. Poudaril bi, da zmage brez prejetega gola niso samoumevne, saj je naš obrambni hokej na visoki ravni,« meni jeseniški strateg, ki pravi, da je glavna prednost Olimpije v tem, da liga ICEHL od igralcev zahteva hitrejše reakcije, kar skušajo Jeseničani nadomestiti na treningih. »Želja, da bi tudi mi zaigrali v ICEHL, vsekakor obstaja. Če bo prisluhnilo še okolje, v katerem delujemo, potem ne vidim nobene ovire. Nekateri pravijo, da v Sloveniji ni dovolj kakovostnih igralcev za dve ekipi v ligi ICEHL, s čimer se tisočodstotno ne strinjam. Nasprotno. V Sloveniji je dovolj kakovostih igralcev za dve ekipi v tem tekmovanju, seveda ob dodatku tujcev. Na tak način bi pridobila tudi slovenska reprezentanca,« je prepričan 44-letni Glavič, ki po uradni združitvi jeseniškega članskega hokeja v skupni klub, ki nosi ime SIJ Acroni Jesenice, verjame v boljše čase v dvorani Podmežakla.

»Vsi smo morali stopiti nekaj korakov nazaj, da smo našli skupni interes, sicer pa v preteklosti nikoli ni bil problem glede prehoda igralcev v člansko ekipo. Je pa zdaj, ko smo v enotnem klubu, veliko boljše vzdušje, zadeve so razčiščene in za zdaj si samo želimo, da bi šlo tako naprej. Ker se zavedamo, da je hokej drag šport, predvsem tu mislim na mlajše kategorije, ki so odvisne tudi od financ staršev, smo zelo socialno naravnani, zato pomagamo tudi s kakšno opremo, prestavitvijo plačila … Vsakomur, ki na Jesenicah želi igrati hokej, to omogočimo,« zagotavlja Glavič, ki je dve sezoni deloval tudi kot trener mlajših hokejistov pri HD Jesenice mladi.