Glasneje, prosim

Sploh še nismo prišli do volitev, pa že slišimo glasove naveličanosti. Ne. Ne. Tako ne gre. Volitve so super. Ni problem v tem, da bi bili politiki, ki nastopajo, preveč zoprni. Prav nasprotno. Drug do drugega so preveč vljudni in gojijo maziljen jezik.