Nepreslišano: Tatjana Tanackovič, odgovorna urednica

Najbrž se vsi strinjamo, da Slovenija v naslednjem obdobju potrebuje odločno predsednico ali predsednika države, ki bo povzdignil glas ob morebitnih kršitvah človekovih pravic, ne glede na to, ali se s prizadetimi skupinami intimno strinja ali ne. Ni nepomembno tudi dejstvo, kako nas bo nova predsednica ali predsednik zastopal v svetu in kakšno mednarodno držo bo zavzel. Ne smemo pozabiti, da je predsednik države tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske in lahko odloča tudi o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja. Predvsem pa bi potrebovali predsednika, ki bo enako kritičen do morebitnih spornih potez katere koli slovenske vlade. Ki bo svoje pomisleke jasno in odločno izrazil in bo vsaj poskušal združiti razdvojeno slovensko družbo. Kdo od kandidatk in kandidatov je tega dejansko sposoben, nihče od nas ne more zagotovo vedeti. Ne nazadnje se predvsem v politiki dogaja, da marsikdo pozabi na predvolilne obljube, marsikdo pa za dosego svojih ciljev dela celo »salto mortale« pri svojih prepričanjih in vrednotah.