Zjutraj časnik objavi mojo zavrnitev poskusa MNZ (Tine Heferle), da bi odgovornost MNZ zvrnila na MDDSZ (»socialno« ministrstvo!) – sredi dne pa me pokliče po telefonu sekretar tega »socialnega« ministrstva g. Čebulj (a nad njim so še trije višji in na vrhu minister Mesec). In mi pove, da morajo zdaj stvar urediti tako, kot so rekli na MNZ. Ste morda podrejeni MNZ, ga vprašam. Malo zadrege, nato odgovor, da je tako pač sklenil nekakšen njihov kolegij. Izbruham nekaj gneva, ki se mi ob tej sramotni farsi v želodcu nabira te dni – in nekako končava ta, za oba skrajno mučni pogovor. Hočejo namreč nekakšno moje soglasje kot pooblaščenca prizadetih za izvedbo tistega »by-pass« manevra, s katerim bi se obe ministrstvi izognili takojšnjemu (nujnemu) ukrepanju in bi ga nadomestili z večmesečnim birokratskim dopisovanjem gor in dol. Farsično, neodgovorno, skrajno nehumano. Ker vem, da kličoči (šele peti po rangu v svojem ministrstvu) tu seveda ne more nič, mu na koncu rečem, da hočem dobiti to zahtevo pisno, potem jim bom pa nanjo odgovoril.

Kaj pa tisti štirje po rangu višji od njega, z ministrom Mescem na čelu? Pa državna sekretarka Tina Heferle na MNZ in njena ministrica Bobnarjeva? In vlada, ki bi morala to (v interesu lastne kredibilnosti) presekati, pa še kar molči? Res še niso našli nikogar, ki bi znal (ali si upal) napisati in podpisati, da to, kar zahteva Krivic, pravno ni izvedljivo – in da bodo zato to »reševali« raje lepo počasi, češ da drugače ne gre? Če medtem kdo utrpi hudo zdravstveno škodo ali celo umre, bomo to pač šteli za neizbežno »kolateralno škodo«, ali kaj? Smo res padli že tako globoko??

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče