0,009-odstotna uspešnost

Digitalne bone bo lahko poleg učencev, dijakov in študentov do konca novembra izrabilo neverjetnih 67 oseb, starih 55 let ali več, ki so opravili zadostno število ur usposabljanj s področja digitalnih kompetenc, so včeraj sporočili iz službe vlade za digitalno preobrazbo. Vsem 67 srečnežem seveda iskreno čestitamo. Navsezadnje gre za izjemen rezultat. V Sloveniji namreč po zadnjih statističnih podatkih živi 741.413 prebivalcev, starejših od 55 let. Vsi, ki bodo za 150 evrov do konca novembra lahko vnukom za božično darilo kupili slušalke, so se torej uvrstili med 0,009 odstotka najbolj iznajdljivih in uspešnih iz populacije starejših od 55 let. To pa že je nekaj, kajne?