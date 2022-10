Vlada se je s sporazumom zavezala, da bo ločeni plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek. Zavezala se je tudi, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih, kot so jih določili v tem sporazumu, če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov.

Sindikat Fides se je zavezal, da do poteka omenjenih rokov ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti. Če zaveze iz sporazuma ne bodo izpolnjene in bo prišlo do stavke zdravnikov in zobozdravnikov, bo vlada zagotovila nadomestilo plače za stavko.

Bešič Loredan: Sklenili smo zgodovinski sporazum

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je na novinarski konferenci ob podpisu sporazuma zahvalil zdravnikom in Fidesu »za konstruktivna pogajanja in za razumevanje situacije«. »Prepričan sem, da smo danes sklenili zgodovinski sporazum, ki po našem mnenju pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu,« je dejal zdravstveni minister.

Kot je povedal, smo se po krivdi prejšnje vlade znašli v situaciji, ko sta zdravnik in zobozdravnik plačana manj kot ostali, ki delajo zdravstvenem sistemu, s čimer predstavljamo v Evropi unikum. Rešitve bodo poskušali urediti hitro, a v okviru javnega sektorja in v javnofinančnih zmožnosti. »Da najdemo prave rešitve, imamo na voljo štiri meseca časa. Implementirati pa jih moramo do konca junija,« je poudaril Bešič Loredan. S podpisom porazuma smo sicer po njegovi oceni naredili prvi korak v smeri izboljšanja zdravstvenega sistema, v katerem mora biti v središču pacient.

»Prvi korak k celoviti rešitvi zdravstvenega sistema«

»Gre za preboj in prvi korak k celoviti rešitvi zdravstvenega sistema,« je prepričan tudi namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič. Čeprav so se morali strinjati, da izstop iz enotnega plačnega sistema zaradi javnofinančnih omejitev in »državotvornosti« ni možen, pa, kot je dejal, prvič vidijo pripravljenost vlade za iskanje konsenza. Vlada je po njegovih besedah dala resne in pomembne zaveze. Zavedajo se, da bo za uresničitev sporazuma potreben čas, a bodo časovnico spremljali in sproti ocenjevali poteze vlade, je povedal Zemljič.

Bešič Loredan je na novinarska vprašanj o plačah odgovoril, da se o tarifnem delu niso pogovarjali, in napovedalda do 1. aprila »ne bo nobene spremembe, razen če bodo ugotovili, da je neka anomalija res zelo huda«. Zagotovil je, da se bodo o vsem pogovarjali tudi z ostalimi sindikati javnega sektorja. Že danes popoldne se bodo sicer nadaljevala pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva.

Vladna stran in predstavniki sindikata Fides so sporazum o prekinitvi stavke parafirali na ponedeljkovih pogajanjih, a je moral sporazum potrditi še stavkovni odbor sindikata, ki je o njem odločal v torek. Odbor je sporazum potrdil, s tem pa je zdravniška stavka, ki je bila napovedana za danes, zamrznjena.