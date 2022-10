Kamping turizem postaja v zadnjih letih čedalje pomembnejši del turistične ponudbe. Gosti tovrstno ponudbo prepoznavajo kot varno alternativo za preživljanje aktivnih počitnic v neokrnjeni naravi in predvsem blizu doma. V Kampu Šobec, katerega lastnik je Turistično društvo Lesce, eno najštevilčnejših in najstarejših turističnih društev pri nas, so ponosni na rekordno uspešno turistično sezono.

Tudi letos so tam prevladovali gosti iz zahodne Evrope. Največ nočitev so ustvarili Nemci, sledili so Nizozemci, povečalo se je število čeških gostov. »Veseli nas, da so tudi slovenski gosti naš kamp prepoznali kot odlično lokacijo za preživljanje aktivnih počitnic in se k nam vedno znova radi vračajo. V letošnji sezoni je bilo ustvarjenih dobrih 75 odstotkov več nočitev kot lani in skoraj 30 odstotkov več kot leta 2019,« je zadovoljen direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič.

Ponosen je, da se ustvarjeni prihodki vračajo v lokalno okolje, tako skozi investicije v Rekreacijskem parku Šobec, ki dviguje kakovost storitve v kampu, kot z urejanjem lokalnega okolja ter sodelovanjem na preostalih področjih lokalne skupnosti. Večjih izzivov v izjemno uspešni sezoni v kampu niso zaznali, so se morali pa tako kot povsod drugod po Evropi spopasti s temperaturnimi rekordi, ki so s seboj prinesli sušna obdobja in pomanjkanje vode.

»Večjih težav gosti niso občutili, ekipa, ki skrbi za njihovo dobro počutje v kampu, pa je imela nekaj več dela. Drugi večji izziv na destinaciji že desetletja predstavlja problem mobilnosti. Zaradi neustrezne infrastrukture ga gosti občutijo predvsem pri obiskovanju bližnje okolice, kar pa smo uspešno premostili s spodbujanjem trajnostne mobilnosti – z izposojo navadnih in električnih koles ter uporabo javnega prevoza,« pove sogovornik.

Oktobra gradnja krožišča Šobec

Ambrožič poudarja, da je zadnji čas, da se začne dokončno urejati problem južne razbremenilne ceste mimo Bleda: »Problematika nenehnih prometnih zastojev na relaciji Lesce–​Bled pomembno vpliva tudi na naše goste. Veseli nas dejstvo, da se bo v oktobru končno začela gradnja krožišča Šobec, ki bo normalizirala vključevanje na glavno prometnico Lesce–​Bled.« Eden večjih izzivov bo tudi soočenje z vsesplošno draginjo. Po besedah sogovornika predstavljajo energenti velik delež stroškov pri poslovanju kampa, zato poskušajo najti primerne trajnostne alternative. Nadaljevali bodo investicije, ki bodo še dvignile kakovost bivanja gostov ter omogočile nadaljnji razvoj kampa in podaljšanje turistične sezone. Poseben izziv, s katerim se ukvarjajo že nekaj časa in ga je treba z vso energijo nadaljevati, meni Ambrožič, je kadrovski izziv, ki ga bo treba sistemsko urediti tudi na ravni države.

»Le tako bomo lahko zasledovali usmeritve, ki smo si jih v okviru razvoja turizma zadali na nacionalni ravni. Država je s kratkoročnimi rešitvami v obliki pomoči sicer pomembno pripomogla k ublažitvi posledic pandemije, a vseeno pogrešam ustrezne sistemske rešitve, ki bodo na dolgi rok zagotovile podporo turističnemu sektorju – tako na področju dviga kakovosti storitev kot na področju investiranja v primerne kadre, ki bodo s ponosom predstavljali svoje okolje gostom, ki nas bodo obiskovali,« je jasen Uroš Ambrožič.

Treba bo dvigniti ugled poklicev v turistični panogi

Sogovornik izpostavi tudi rast števila nelegalno zgrajenih turističnih obratov, čemur bo treba posvetiti veliko pozornosti, če bodo želeli zadostiti pričakovani butičnosti: »Država bo morala najti način, kako dodatno spodbuditi razvoj visokokakovostnih turističnih nastanitev in produktov ter ravni storitev, kar bo posledično rezultiralo v višjih cenah storitev, ki bodo omogočile investicijski potencial tako z vidika infrastrukture kot ustreznega nagrajevanja usposobljenih domačih kadrov. Ponovno bo treba dvigniti ugled poklicev v turistični panogi, ki so bili dolga leta zapostavljeni. Najti bo treba primeren model šolanja in prehajanja v delovni proces po končanem šolanju. Treba bo zelo jasno doreči operativni načrt izvajanja novosprejete strategije razvoja turizma, kar zahteva jasen konsenz in uskladitve kratkoročnih operativnih ciljev. Prostor, v katerem živimo, namreč ni neomejen in če želimo uresničiti sprejete strategije, bo treba sprejeti in uskladiti številne izzive.«

Kot največji dosežek letošnje sezone Ambrožič izpostavi sinergijo ekipe sodelavcev, ki jo v kampu gradijo že vrsto let: »Skupaj nam je uspelo rešiti kopico izzivov, s katerimi smo se soočili v zadnjih dveh letih. Kljub nadpovprečni sezoni nam je uspelo ostati v izjemno pozitivnem vzdušju, brez pomembnih trenj in predvsem z nasmehom, kar so ne nazadnje opazili tudi naši gosti in tovrstno izkušnjo posebej pohvalili. Absolutno je treba poudariti, da brez takšne ekipe, tako pripadne, takšnih rezultatov ne bi bilo mogoče uresničiti.«