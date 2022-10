Pred napadom pred klubom se je minulo sredo oboroženi 19-letnik najprej večkrat približal kraju Hegerjevega zasebnega stanovanja. Ker konservativnega politika ni bilo doma, se je odpravil na drugi kraj na svojem seznamu - v poslopje, kjer potekajo srečanja ortodoksnih Judov.

Ker tudi tam ni uspel izvesti napada, se je odločil za strelski napad na lastnika bližnjega LGBTI bara. Ubil je dva moška in ranil žensko, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr. Nato je na družbenih omrežjih objavil več sovražnih sporočil in nekakšen manifest s homofobno in antisemitsko vsebino, na koncu pa je storil samomor.

Po napadu so v državi organizirali več protestnih zborovanj proti diskriminaciji spolnih manjšin. Konservativno-populistična stranka Olano premierja Hegerja je bila deležna tudi kritik. Nekateri njeni poslanci so namreč že večkrat omalovažujoče govorili o homoseksualcih.

Premier Heger je po današnjem zasedanju slovaškega varnostnega sveta, ki ga je sklical zaradi napada, slednjega obsodil kot napad na demokratično družbo, ki spoštuje različnost. Napovedal je, da bo na ravni EU opozoril tudi na regulacijo družbenih omrežij v primeru sovražnega govora.