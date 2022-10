»Čeprav je bila funkcija predsednika države v zadnjem času popolnoma izpraznjena, ima predsednik veliko pristojnosti: je vrhovni poveljnik vojske, razpisuje volitve v DZ, v izrednem stanju izdaja uredbe z zakonsko močjo in predlaga kandidate za ustavne sodnike,« je spomnila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač in poudarila pomen predsedniških volitev.

Zato je po besedah Tanje Matijašević iz inštituta pomembno poznati predsedniške kandidate in njihova stališča. Ne sme nas zavesti, če se javnosti predstavljajo kot neideološki ali neodvisni, saj imajo nekatere pristojnosti predsednika zelo konkreten vpliv, je dodala.

V inštitutu so tako pripravili vprašalnik o vrednotah in ga poslali vsem predsedniškim kandidatom. V njem so jim zastavili vprašanja, med drugim povezana s socialno državo in okoljsko krizo. Odgovore so prejeli od vseh, razen od Janeza Ciglerja Kralja in Sabine Senčar.

Ker bodo naloge novega predsednika v naslednjih petih letih obsegale predlaganje šestih kandidatov za ustavne sodnike, so kandidate spraševali, če bi za ustavnega sodnika predlagali kandidata, ki nasprotuje pravici do umetne prekinitve nosečnosti, ki jo zagotavlja ustava.

Večina kandidatov je odgovorila, da takšnega kandidata za ustavnega sodnika ne bi podprli, izstopal pa je odgovor Anžeta Logarja. Slednji je po navedbi inštituta odgovoril, da mora sodnik ločevati med osebnimi pogledi ter ustavo in zakoni ter da mora soditi po zakonu in ustavi. Hkrati pa osebni pogledi na zahtevna etična vprašanja ali osebna politična ali verska prepričanja ne morejo in ne smejo vnaprej diskvalificirati kandidatov za javno funkcijo.

»Anže Logar torej ni jasno in enoznačno zavrnil možnosti imenovanja ustavnega sodnika, ki bi zanikal, da 55. člen ustave zagotavlja pravico do splava,« so poudarili v inštitutu. Pred predsedniškimi volitvami tako pozivajo, naj se volivci volitev udeležijo in upoštevajo konkretna stališča kandidatov do pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok.

Kovačeva v primeru morebitnega drugega kroga predsedniških volitev napoveduje kampanjo za aktiviranje civilne družbe. Ob tem bodo v drugem krogu podprli kandidata, ki zagovarja svobodno odločanje o rojstvu otrok.