»Čas je za žensko, prepričan sem, da bo Nataša dobra predsednica. Razume funkcijo predsednika države. Zaveda se pomembnosti javne besede predsednika in odgovornosti zanjo. Zavezana je vladavini prava in človekovih pravic,« je Milan Kučan povedal v posnetku, ki ga je Pirc-Musarjeva objavila na twitterju. Da je dialog zanjo pot do iskanja skupnih rešitev in da dobro umešča Slovenijo v javni prostor, je še izpostavil nekdanji predsednik in izpostavil: »Posebej pomembna pa se mi zdi njena pobuda, da bi, če bo izvoljena, predsednice, kolegice po svetu pozvala k skupni akciji, da bi državljani sveta dvignili glas zoper atomsko oborožitev in konec atomske nevarnosti, ki zdaj grozi. Zaveda se, da je vojna stvar odločitve, tako kot je tudi mir stvar odločitve. To pa v sedanji slovenski politiki pogrešam.«

Kučan: Za predsednika republike ne kandidira njen mož

Kučan je Pirc-Musarjevo skupaj s prav tako nekdanjim predsednikom republike Danilom Türkom podprl junija, ko je predstavila svojo predsedniško kandidaturo. Septembra je zatem svojo podporo razširil še na Milana Brgleza, ki je skupni kandidat Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov, in Iva Vajgla, ki pozneje ni zbral potrebnih podpisov za vstop v predsedniško tekmo. Kot je poročal N1 Kučana niso zmotili očitki Pirc-Musarjevi glede davčne optimizacije, poslov njenega moža Aleša Musarja in njenega odvetniškega dela v primerih, ko je zastopala delodajalce.

»Vse, kar se je dogajalo od takrat, ni v ničemer vplivalo na mojo odločitev. Prej bi rekel, da jo je v nekaterih elementih še okrepilo,« je povedal za N1. In dodal: »Za predsednika republike ne kandidira njen mož. Pirc-Musarjeva poudarja, da je pri tem pomembno, ali so stvari zakonite, ali so plačani davki in ali so podjetja družbeno odgovorna. Mislim, da je v tem njeno zaupanje v pravosodni sistem. Če so nepravilnosti, jih je treba odkriti. Če bodo odkrite nepravilnosti, bo njen mož za to tudi odgovarjal.«

V pričakovanju dvoboja med Pirc-Musarjevo in Brglezom

Kučanova namera podpore prihaja le nekaj dni pred nedeljskim prvim krogom predsedniških volitev, v katerem se glede na javnomnenjske raziskave pričakuje relativno zmago Anžeta Logarja, v drugem planu pa so oči uprte v dvoboj med Pirc-Musarjevo in Brglezom. Pomembnosti tovrstne osebne podpore tik pred volitvami se seveda zavedata tudi predsednika strank Svoboda in SD, Robert Golob in Tanja Fajon, ki bosta na današnji tiskovni konferenci podprla skupnega kandidata Brgleza. Po zadnjih meritvah javnega mnenja, ki jo je za Dnevnik opravila agencija Ninamedia, sicer razdalja med drugo- in tretjeuvrščenim kandidatom znaša okoli 1,5 odstotne točke, zato ni mogoče zanesljivo napovedati, kdo od njiju bo Logarjev izzivalec v drugem krogu.

#Podpora 🗳️ Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan pic.twitter.com/oQ3B7X0IAZ

— Nataša Pirc Musar (@nmusar) October 19, 2022