Nataša Sukič je danes opozorila na to, da je Ljubljana v zadnjih 35 letih postala mesto, ki dela zgolj za kapital, in ne več v prid svojih prebivalcev. Dodala je, da se mesto ne razvija več kot celota, saj se gradi predvsem njegovo središče, ki zaradi poudarka na turizmu iz svoje avtonomne cone izriva vedno več prebivalcev. »Poskrbeli bomo za gradnjo javnih najemnih stanovanj, da bodo mladi in socialno ranljivi do njih lažje dostopali. Podpirali bomo tudi stanovanjske zadruge in si prizadevali za ostale alternativne bivanjske oblike,« je razložila kandidatka.

»Naš cilj je preprečiti, da bi imela lista Zorana Jankovića v mestnem svetu večino, saj ta omogoča, da župan samovoljno uveljavlja vse kar se zamisli,« je poudarila kandidatka. Opozorila je na pomembnost vloge skupnosti pri sprejemanju občinskih odločitev. Dodala je še, da bi omejitev županskih mandatov močno prispevala k večji demokratizaciji mestne občine.

Prioriteta bo skrb za okolje

Kot prioriteto svoje kandidature je izpostavila tudi skrb za okolje in opozorila, da se mesto nevarno približuje podnebnemu zlomu. Poudarila je pomembnost ohranitve zelenih površin in njihovo širjenje, prizadevala pa si bo tudi za bolj dostopen in hitrejši javni potniški promet ter za širjenje kolesarskih poti.

Kot slabo prakso trenutne oblasti je izpostavila primer označevanja prekarno zaposlenih raznašalcev hrane s številkami in se zavzela za izboljšanje delavskih pogojev za vse ljubljanske delavce. »Poskrbeli bomo, da Ljubljana ne bo več podjetje, ampak dom za vse prebivalce in delavce,« je še dodala.

Ljubljana naj bo dom za vse prebivalce

Vodja svetniškega kluba Levice Urška Honzak pa je predstavila strankino kandidatno listo za mestni svet in kandidaturo za 15 četrtnih skupnosti. »Na naših listah je veliko ljudi, ki se razlikujejo po starosti, poklicu in ozadju, med njimi so prekarniki, umetniki, študenti in upokojenci. Prizadevali si bomo, da postane Ljubljana dom za vse prebivalce, ne pa igrišče za interese kapitala,« je še povedala.

V prestolnici se bodo sicer poleg aktualnega župana Zorana Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto po doslej znanih informacijah potegovali še vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant, sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović, kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić in predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc.