Tovrstno tehnologijo uporabljajo nekateri najnaprednejši večji sistemi sončnih elektrarn, pri manjših, za domačo rabo, pa je to izjemno redko. A to še ne pomeni, da takšna napredna domača elektrarna ni dosegljiva oziroma da si je ne bi mogli privoščiti tudi pri nas. Le za dober lučaj opeke čez našo severno mejo, v Nonči vasi pri Pliberku na avstrijskem Koroškem, jih namreč izdelujejo že deset let! Gre za majhne sončne elektrarne na jeklenih stojalih, ki se nenehno samodejno obračajo proti soncu in so zato še posebno učinkovite. Že pred enajstimi leti jih je začel razvijati koroški Slovenec Josef Skuk, prejšnji teden je o tem poročal celovški slovenski tednik Novice, mi pa prispevek povzemamo za vas.

Skuk je za omenjeni časopis povedal o svojem zanimanju za sončno energijo: »Na informativnih predavanjih o fotovoltaiki so vedno govorili, da paneli spadajo na streho, vseeno, kako neoptimalno je ta usmerjena. To me je vedno motilo, saj dejstva govorijo drugače. Veliko bolje je, če lahko sonce ves dan direktno sije na panele. Leta 2011 sem narisal načrt za prvi model Suntrackerja, leto pozneje sem začel s serijsko proiz­vodnjo. Na začetku je bilo kar nekaj težav z birokracijo, a zaradi svojih izkušenj kot dolgoletni poslovodja sem lahko te težave kmalu rešil. Medtem se je že veliko spremenilo in 1800 Suntrackerjev stoji v Avstriji, Švici in v Nemčiji.​«

Josef Skuk (52) živi z družino v Nonči vasi pri Pliberku. Po osnovnem šolanju je obiskoval višjo tehnično šolo za strojništvo, izobraževal se je na področju jeklenih konstrukcij in varjenja. Dvajset let je bil poslovodja podjetja, ki se ukvarja s postavljanjem anten za mobilne telefone. V tem času je bil pristojen za postavitev na tisoče anten po Evropi, največ pa v Avstriji. Od nekdaj si je želel biti samostojen, a tega koraka kot mlad človek zaradi zelo dobre službe, ki jo je imel, ni napravil. Pravi, da ga je že od nekdaj zanimala sončna energija in ko je bil star 40 let, si je mislil: zdaj ali nikoli. Kmalu zatem, leta 2011, je nastal prototip Suntrackerja, leta 2012 se je lotil serijske izdelave in danes jih stoji že približno 1800, mogoče pa si ga je celo izposoditi. Skukov moto je »sončna energija 24 ur za vsakogar«.

Idealno za eno gospodinjstvo

Njegov najnovejši model zmore pridelati 4000 kilovatnih ur na leto, kar je pri isti površini panelov dvakrat več od prvotnega modela in idealno za eno gospodinjstvo. Zelo zanimiva je tudi manjša različica, namenjena postavitvi na balkon, ki na leto pridela 600 kilovatnih ur in jo lahko enostavno priključimo v vtičnico. Zelo je naraslo zanimanje za model z baterijami, da je pridelana energija na voljo kadar koli. Skuk svoje elektrarne s svojimi štirimi sodelavci sestavlja v Pliberku, v kratkem pa bodo začeli v Žitari vasi graditi nove prostore za vse bolj obsežno proizvodnjo. Pri tem je zanimiv podatek, da stojala nastajajo v Sloveniji.

Skukove sončne elektrarne imajo številne prednosti, kot glavno njihov snovalec navaja razmerje med minimalno površino panelov in maksimalnim pridelkom. Ker se naprava vrti za soncem, je največja mogoča količina elektrike na voljo od jutra do večera. In še nekaj: pozimi pade sneg s teh panelov takoj na tla, klasični paneli na strehi pa so lahko v najslabšem primeru mesece pokriti s snežno odejo.

Od jutra do večera

En Sun­tracker z 10 m2 panelov pridela na leto toliko energije kot fiksno montirana sončna elektrarna na strehi s 30 m2 sončnih celic, trdi Skuk. Ob tem je treba upoštevati, da je s paneli na strehi na strehi delež elektrike, ki jo lahko porabiš sam, pravzaprav majhen. Zjutraj in zvečer ni pridelka, največ ga je pogosto tedaj, ko smo na primer v službi. Pri Suntrackerju pa nastaja elektrika od jutra do večera, tako da najmanj 50 odstotkov pridelanega toka koristiš sam, pri napravi na strehi pa je tega tudi za polovico manj. In učinkovitost se seveda izboljša, če napravi dodaš še baterijo.

Priključitev na omrežje in postavitev je treba prijaviti kot pri vsaki drugi sončni elektrarni. Postavitev je mogoča tudi neposredno na travo, pri čemer v zemljo zabijejo dolge kline. Za stabilnost se po besedah Skuka ni bati, saj njegove naprave stojijo tudi na Tirolskem v Galtüru na 1700 m nadmorske višine, kjer jim hitrost vetra do 130 km/h ne povzroča nobenih težav. Za dodatno varnost ima naprava še majhno vetrnico; če je veter zelo močan, se sama poravna in se ji ne more zgoditi nič hudega.

​Josef Skuk zagotavlja, da se pri trenutnih cenah elektrike (v Avstriji) naprava izplača v manj kot petih letih, ob tem pa dodaja: »Tako napravo kupiš in priključiš enkrat, od tedaj ti pa varčuje denar. Je naprava, ki je zgrajena tako, da zdrži vsaj eno generacijo.«