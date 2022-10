Ruski vojaki na desnem bregu reke Dneper, ki teče skozi regijo Herson, so v veliki meri odrezani od sveta. Vodja tamkajšnjih ruskih okupacijskih oblasti VladimirSaldo je zato napovedal evakuacijo civilistov z desnega brega reke na levega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Pričakujemo evakuacijo od 50.000 do 60.000 ljudi na levi breg Dnepra«, je prek Telegrama sporočil Saldo in dodal, da naj bi evakuacija trajala približno šest dni. Po navedbah Salda so čolni zanjo že pripravljeni, prav tako so bili o njej prebivalci že obveščeni.

Proruske oblasti v regiji so nato kasneje sporočile, da se je evakuacija ljudi iz mesta že začela, medtem ko ukrajinske sile napredujejo proti jugu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »V Hersonu se je začelo organizirano premikanje prebivalcev na drugo stran Dnepra,« so na družbenih omrežjih sporočili predstavniki proruskih oblasti. Informacijo o evakuaciji je kasneje potrdil tudi Saldo. »Celotna uprava se danes že seli na levi breg reke Dneper,« je povedal za rusko državno televizijo. Dodal je, da gre za previdnostni ukrep in da bo premeščenih do 40 odstotkov civilistov v regiji.

Saldo: Nihče ne bo predal Hersona

Saldo je obenem poudaril, da se bodo ruske sile še naprej borile v Hersonu. »Nihče ne bo predal Hersona. Vendar za prebivalce ni idealno, da so v mestu, kjer bodo potekali spopadi,« je dejal. Po njegovi oceni ima ruska stran dovolj moči in zmogljivosti, da ukrajinske napade odbije in v celoti zadrži mesto pod svojim nadzorom. »Vojska se bo borila do smrti,« je še zatrdil.

Evakuacijo iz Hersona je sicer že v torek napovedal poveljnik ruskih sil v Ukrajini Sergej Surovikin, ki je poveljevanje prevzel pred desetimi dnevi. Kot je dejal, so razmere na tem delu fronte napete, saj ukrajinske sile z zahodnim orožjem nenehno napadajo ruske položaje. Ob tem je ukrajinske sile obtožil, da njihovi napadi, katerih tarča je civilna infrastruktura, »neposredno ogrožajo življenja prebivalcev«.

Kijev trdi, da ne obstreljuje mesta

Na navedbe Rusije so se že odzvali v Kijevu, ki Rusijo obtožuje, da skuša z lažnimi poročili o ukrajinskem obstreljevanju mesta Herson prestrašiti prebivalce. »Rusi poskušajo prestrašiti prebivalce Hersona z lažnimi sporočili o obstreljevanju mesta s strani naše vojske in uprizarjajo tudi propagandno predstavo z evakuacijo,« je na Telegramu zapisal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mesto Herson je v ruske roke padlo marca, kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino. Ukrajinske sile so konec poletja začele z obsežno protiofenzivo, med drugim tudi na jugu in se zdaj približuje mestu.