Na predsedniških volitvah leta 2017 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 7.750 volivk in volivcev oziroma 0,45 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na volitvah predsednika republike 2012 pa je prvi dan predčasno glasovalo 5.396 volivk in volivcev oziroma 0,32 odstotka vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh skupaj je na volitvah predsednika republike leta 2017 predčasno glasovalo 28.201 volilk in volilcev oz. 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev, na volitvah predsednika republike leta 2012 pa 23.350 volilk in volilcev oz. 1,36 odstotka volilnih upravičencev. Na aprilskih volitvah v državni zbor se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 45.941 volivk in volivcev oz. 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja na letošnjih državnozborskih volitvah udeležilo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivk in volivcev.

Predčasno glasovanje na tokratnih predsedniških volitvah poteka še danes in v četrtek, med 7. in 19. uro na 96 voliščih po Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami, kot je Ljubljana, kjer predčasno glasovanje za vse okraje poteka na Gospodarskem razstavišču. Glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ni mogoče. Prijava za predčasno glasovanje sicer ni potrebna, volivec za glasovanje potrebuje le osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto.

Pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami je sicer še danes mogoče oddati zahteve za nekatere posebne oblike glasovanja, kot sta glasovanje izven okraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni. Prav tako lahko volivci s stalnim prebivališčem v tujini le še danes sporočijo, da želijo glasovati na volišču v Sloveniji.