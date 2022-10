Progam, ki so ga pripravili, obsega deset točk. Med drugim napovedujejo, da bo občina aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnadstropne hiše, ki jih še nimajo.

Primc, ki sicer s svojo stranko Glas za otroke in družine doslej ni bil prisoten v ljubljanskem mestnem svetu, je tudi aktiven predstavnik koalicije Za otroke!, s katero so prejšnji teden v DZ vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o nedavno sprejetih spremembah družinskega zakonika.

V prestolnici se bodo sicer poleg aktualnega župana Zorana Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto po doslej znanih informacijah potegovali še poslanka Levice Nataša Sukič, vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant, sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović in kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.