V četrtek bo zjutraj v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem v krajih z burjo okoli 13, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Pihati bo začel jugozahodnik. V soboto bo večinoma oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež pa se bo čez dan razširil na večji del države. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se je znova okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Šibka hladna fronta je oplazila naše kraje. Ob severovzhodnem vetru doteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in še vedno razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne pretežno jasno in po nižinah megleno, popoldne se bo v krajih severno in vzhodno od nas pojavilo nekaj spremenljive oblačnosti. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, bolj sončno bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.