Na približno 2500 metrih nadmorske višine, manj kot 200 metrov pod vrhom četrte najvišje gore pri nas, so na Slovenski poti na Mangartu v ponedeljek obnemogli štirje planinci. Zaradi poledenelega terena, snega in izmučenosti si niso upali nadaljevati poti, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Na pomoč so poleteli s helikopterjem Slovenske vojske in jih prepeljali na Mangartsko sedlo. Le nekaj ur kasneje pa sta na Italijanski poti pri sestopu obtičala še dva planinca, ki si zaradi poledenelega terena in brez zimske opreme nista upala nadaljevati poti. Ker sta obtičala na italijanski strani, so slovenski reševalci reševanje preusmerili k italijanskim kolegom. Vsa reševanja so se na srečo končala brez hujših posledic, so še zapisali.

»Gore kot so Mangart, Jalovec, Triglav, Kanjavec … imajo v višje ležečih predelih severnih strani poledenele zaplate snega, zato so cepin in dereze nujna oprema. Take zimske razmere so zahtevne in ne dopuščajo napak, zato moramo biti tudi sami ustrezno psihofizično sposobni in pripravljeni,« opozarjajo v GRZS in dodajajo, da indijansko poletje za severne strani visokogorja pač ne velja.