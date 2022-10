Prvo pravilo dišav za dom je omejitev na en vonj v vsakem prostoru. Če ste že kdaj prižgali svečo z vonjem vanilje, da bi prikrili vonj po kitajski hrani, ki ste jo imeli včeraj za večerjo, in nato za dobro mero poškropili nekaj mošusne dišave, potem veste, o čem teče beseda. Vse te vonjave, ki tekmujejo med sabo, niso noben posladek za nos.

V dnevni sobi si lahko privoščite skoraj vsako prijetno vonjavo, če je le nežna. Smrekove iglice, pelargonija in jasmin naj bi lajšali stres in izboljševali razpoloženje. Cvetje je na splošno dobra izbira, če želite pomiriti sebe in svoje goste. Za bolj praznične priložnosti lahko vonj malo zamenjate – na primer z vonjem bora v decembrskem prednovoletnem času.

Kuhinja je in vedno bo prostor raznovrstnih vonjav po hrani. Nič jih ne prereže bolje kot note citrusov. Za svežino izberite nekaj s pomarančo ali limono.

V spalnici se dobro obnese sivka, saj se z njo sladko spi. Vonj te rastline je povezan s počitkom in sprostitvijo, zato je odišavljanje spalnice z njo vedno dobra ideja. Seveda lahko pomirijo čute še druge cvetlice, kot so beli lotus, janež ali bergamotka. Še en predmet, ki bi ga morala vsebovati vsaka spalnica, so ustrezno dišeče sveče – Te niso samo prijetne za nos, ampak poskrbijo, da bo soba videti prijetnejša.

Kopalnica oziroma stranišče je prostor vsakega doma, ki verjetno najbolj potrebuje odišavljenje. Tja se najbolj podajo čiste vonjave, kot so tiste, ki spominjajo na morje (seveda ne na pristanišče ali ribarnico) ali sveže perilo.

Za delovno oziroma študijsko sobo so zelo primerni cimet, citrusi in meta. Znano je, da izboljšajo našo koncentracijo in pozornost, zato so kot nalašč za domačo ali službeno pisarno.

Na voljo so številni načini za naravno odišavljanje prostorov, denimo ultrazvočni difuzorji, ki z visokimi frekvencami pretvorijo odišavljeno vodo v paro, katalitične svetilke, ki z razgradnjo molekul nevtralizirajo vonjave in hkrati v zrak uparjajo parfum, klasične dišeče sveče, pri katerih velja paziti, da so dišave naravne (in da z njimi ne povzročimo požara), aromatična olja in bambusove palčke, tu so še preproste dišavne lučke s čajno svečko, ki greje vodo z eteričnim oljem, sobna pršila za takojšnji učinek in dišavne vrečke, ki se obnesejo tudi v avtu. Obstajajo seveda tudi dobre stare indijske paličice, a jih zaradi oddajanja dima in prašnih delcev med zgorevanjem ne priporočamo za pogosto uporabo.