Pregled smo začeli novembra 2018, ko je v garažnem boksu na Linhartovi cesti v Ljubljani med polnjenjem zagorelo električno kolo. Marca 2019 je prav tako zagorelo električno kolo med polnjenjem, in sicer na Rdečem Kalu pri Trebnjem, lastnik pa se je med gašenjem nadihal strupenega plina. Septembra 2019 so na Kotnikovi ulici v Ljubljani zgorela kar tri kolesa, zanimiv pa je tudi vzrok. Dve sta se polnili in je prišlo do vžiga zaradi preobremenitve električne naprave. Po nepreverjenih podatkih naj bi v enem od kolesarskih servisov istega leta zgorelo nekaj koles. Septembra 2020 je v Mariboru zagorelo električno motorno kolo, dve osebi ste se nadihali dima. Junija 2021 je zagorel električni avtomobil pri Lukovici, in to med vožnjo. Septembra istega leta je zgorelo še kolo v kolesarnici v Dornavi, nekako najbolj tragičen, vsaj glede materialnih posledic, pa je bil požar oktobra 2021 v garažni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani, ko sta zagoreli dve električni vozili, tretje pa je bilo poškodovano. Nekaj mesecev kasneje, oktobra 2021, je zgorel še električni avto v Šmarjeških Toplicah.

Prvi letošnji požar na električnem vozilu je skoraj povzročil katastrofo večjih razmer, junija je namreč zagorel električni skiro med polnjenjem v stanovanju. Prav tako junija je zagorelo električno kolo v Bohinjski Bistrici, med gašenjem pa se je dima nadihal njegov lastnik.

Kmalu zatem, 20. junija, pa je prišlo do avtomobilske nesreče in požara električnega vozila. V bližini Murske Sobote je na avtocesti voznik električnega osebnega avtomobila znamke Tesla zaradi neprilagojene hitrosti na zoženem vozišču trčil v prometno signalizacijo in zapeljal izven vozišča. Avtomobil se je pri tem vžgal in v celoti zgorel, voznik pa je dobil le lažje poškodbe.

Konec junija letos je na Kajuhovi ulici v Izoli v delavnici zagorel električni skiro, požar pa so pred prihodom gasilcev deloma pogasili zaposleni. Avgusta je zagorela baterija na kolesu v Murski Soboti.

Ampak pozor! Električna vozila niso bolj vnetljiva kot vozila na fosilni pogon, vsekakor pa je potrebna pozornost pri polnjenju, hranjenju in še kako tudi pri gašenju, ki je, kot poudarjajo gasilci, drugačno od gašenja klasičnih požarov.