Ali veste, koliko električne energije porabi vaš električni avtomobil? Seveda vam potovalni računalnik prikazuje porabo, a na žalost to ni vsa resnica. Pri polnjenju električnih avtomobilov se namreč izgublja energija, ki jo plačate, a ne konča v bateriji. Računalnik v vašem avtomobilu te izgube ne kaže. Izgub pri polnjenju sicer ni mogoče popolnoma preprečiti, a v času pomanjkanja energije in naraščajočih cen električne energije bodite še posebno pazljivi, da bodo izgube čim manjše. To pravzaprav ni pretirano zapleteno – le vedeti morate, kako.

Obstaja več načinov z različnimi hitrostmi za polnjenje električnega avtomobila doma. Na običajni domači vtičnici lahko polnite z močjo 2,3 kilovata, na trifazni vtičnici oziroma domači polnilni postaji z do 11 kilovati. Obstaja tudi možnost polnjenja z zmanjšano zmogljivostjo, bodisi prek nastavitve vozila ali s fotovoltaičnim polnjenjem.

Da bi prikazali, koliko energije se izgubi na kateri točki v sistemu in kako lahko uporabniki električnih avtomobilov zmanjšajo te izgube, so pri združenju ADAC izmerili polnjenje štirih različnih avtomobilov na vse tri omenjene načine. Akumulatorji vozil so bili vedno napolnjeni za 20 odstotkov, pod enakimi pogoji, količino električne energije na natančno umerjenem števcu (vključno z izgubami pri polnjenju) so primerjali z energijo, shranjeno v bateriji. Rezultati jasno kažejo, da se izgube pri polnjenju zelo razlikujejo, odvisno od tega, kako poteka polnjenje – doma z običajno vtičnico, s trifaznim priključkom ali s polovično močjo.

Razlike so zelo opazne

Iz primerjave je takoj razvidno, da je učinkovitost polnjenja na trifaznem priključku (domači polnilni postaji) bistveno boljša kot na običajni vtičnici pri vseh štirih testnih vozilih. Največjo razliko so izmerili pri renaultu Zoe, najmanjšo pa pri VW ID.3. Fiat 500e, ki je bil očitno zasnovan za dobro učinkovitost polnjenja, je pokazal najmanj izgub pri polnjenju. V tretji seriji meritev je bilo preučeno, kolikšne so izgube pri polnjenju z zmanjšano močjo na domači polnilni postaji. To se lahko dogaja, ko polnilnica porazdeli razpoložljivo polnilno moč na dve ali več vozil ali ko za polnjenje uporablja energijo iz sončnih panelov. Tudi te meritve jasno kažejo, da višja moč polnjenja povzroči manj izgub.

Kako je mogoče razložiti izgube? Ker lahko pogonske baterije električnega avtomobila hranijo le enosmerni tok, v električnem omrežju pa teče izmenični, mora polnilnik ta tok pretvoriti. Že tu so izgube precejšnje. Druge pomembne izgube nastanejo v 12-voltnem električnem sistemu vozila. Med polnjenjem je namreč aktivnih več krmilnih enot in kar 100–300 W je potrebnih za delovanje komponent, ki nadzorujejo samo proces polnjenja. K izgubam lahko nemalo prispeva tudi (dolg) kabel do vtičnice na parkirišču ali v garaži. Skupno znašajo izgube pri polnjenju na gospodinjski vtičnici od 10 do 30 odstotkov.

Polnjenje na domači polnilnici je običajno trifazno (namesto enofaznega) in zato z večjo polnilno zmogljivostjo. Poleg tega polnilnico elektrikar poveže tako, da je napajalni vod debelejši in v njem skorajda ni izgub. Izgube pretvorbe v vgrajenem polnilniku pa so seveda še vedno enake. Najpomembnejša razlika se nanaša na lastno porabo elektronike vozila. Ta je v primeru trifaznega priključka precej nižja, saj se baterija polni veliko hitreje in je zato čas delovanja sekundarnih porabnikov bistveno krajši. Izgube pri polnjenju na stenski omarici znašajo le od 5 do 10 odstotkov.

Kako se izogniti izgubam

Pri polnjenju z izmeničnim tokom torej velja pravilo: večja ko je moč polnjenja, krajši je proces polnjenja in manjše so pri tem izgube. Zaradi stroškov je zato priporočljivo, da vedno polnite na domači polnilnici z največjo zmogljivostjo polnjenja. Baterija mora biti vedno polna čim hitreje. Ne glede na to, ali je bila baterija napolnjena za 20 ali 50 odstotkov, so se izgube pri polnjenju v testih med seboj le malo razlikovale. Izgube pri polnjenju so sicer nekoliko drugačne za vsak električni avtomobil, ampak štiri izmerjena vozila pokrivajo kar velik tržni delež električnih avtomobilov. Vsi štirje modeli so priljubljena, najsodobnejša vozila. Primer renaulta Zoe kaže, kako koristno je dosledno polnjenje na domači polnilnici namesto na običajni vtičnici: 14,5 odstotka manj izgub pri polnjenju dobro občutimo na letnem proračunu za elektriko. Pri 10.000 prevoženih kilometrih na leto to po izračunih ADAC (torej v N​emčiji) pomeni okoli 120 evrov razlike!

Javne polnilnice

Morda se sprašujete, kako velike so izgube pri polnjenju z enosmernim tokom na javni hitri polnilnici. Pri tovrstnem polnjenju se tok ne pretvarja v polnilniku v vozilu, temveč v polnilni postaji. Posledično gredo izgube pri polnjenju na račun operaterja polnilnice. To je eden od razlogov, zakaj je kilovatna ura za polnjenje z enosmernim tokom običajno nekoliko dražja kot za polnjenje z izmeničnim tokom. Pri hitri polnilnici pa obstaja še nekaj: regulacija temperature baterije, ko je prevroča ali premrzla, prav tako porabi energijo, ki ne konča v bateriji.

Če se torej odločate za električni avtomobil ali ga že imate, torej dobro premislite, kako ga boste odslej polnili. V teh sumljivih časih namreč še zdaleč ni vseeno, koliko elektrike porabimo, pa čeprav si jo morda lahko privoščimo plačati.