Novi evropski energetski sveženj na tnalu članic

Nov nabor ukrepov evropske komisije za spopadanje z visokimi cenami energentov obsega dodatno finančno pomoč gospodinjstvom in podjetjem, skupne evropske nabave zemeljskega plina in previdne posege z omejitvijo cen zemeljskega plina in elektrike navzgor. O predlogih bodo odločale članice EU, evropska komisija pa poudarja, da varčevanje z energenti še naprej ostaja ključno.