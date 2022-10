Krona spet dviga prah, še preden se je njena nova, že peta sezona, ki se dogaja v devetdesetih letih 20. stoletja, ki so bila najbolj krizno desetletje britanske kraljeve družine in monarhije, pojavila na televizijskih in drugi zaslonih. Na britanskem dvoru naj bi bili ogorčeni. Dvorni dopisniki in komentatorji so skočili pokonci. Netflixu očitajo, da se ne meni za resnico. Da ne ločuje fantazije od dejstev. Da je to še posebno boleče zato, ker od kraljičine smrti mineva šele šest tednov. In da utegne škoditi novemu kralju. V enem od prizorov iz prve epizode princ Charles reče materi: »Če bi bili navadna družina, bi nas obiskali iz socialne službe in nas vrgli v varstvene ustanove, tebe pa v zapor!« Resnici na ljubo je bila kraljeva družina v devetdesetih letih zaradi vrste škandalov in ločitev videti kot neurejena družina v hudih težavah. Ni mogoče pozabiti, da si je denimo takrat še z Diano poročeni Charles v na skrivaj posnetem telefonskem pogovoru s tedanjo ljubico, zdaj kraljico spremljevalko, med drugim zaželel biti njen tampon.

Prva epizoda nove sezone, ki jo bodo predvajali 9. novembra, se začenja s srečanjem prestolonaslednika Charlesa s premierjem Majorjem leta 1994. Charles ga prepričuje, da je kraljico povozil čas in da bi morala abdicirati. Charles reče Majorju, naj to ohrani zase in »da bo, če se bo pridružil kraljici na prihajajočem plesu v Balmoralu, lahko sam presodil, ali je institucija (monarhija), ki nam vsem toliko pomeni, v varnih rokah«. Nekdanji konservativni premier je (skoraj preveč) ogorčen in poudarja, da tega srečanja ni bilo, da se o tej neprimerni temi nikoli nista pogovarjala, da nič na nikakršen način ne drži in da gre za škodljive in zlonamerne fantazije, plod lažnih nesmislov, ki jih prodajajo zgolj zaradi dramatičnega učinka. Oglasil se je tudi tedanji zunanji minister Malcolm Rifkind, ki pravi, da je namigovanje, da je princ pritiskal na premierja, naj spodbudi kraljico k abdikaciji, patetično in absurdno. »Kraljica je imela takrat 68 let in je bila mlajša, kot je zdaj kralj (73). Gre za čisto fantazijo, ki smo se jih že navadili na tem programu,« pravi Rifkind.

Prestavljena Harryjeva in Meghanina serija

Neflix se brani s trditvijo, da je Krono vedno predstavljal kot »dramo, ki temelji na zgodovinskih dogodkih«. Peta sezona, ki so jo napisali pred najmanj letom dni, snemanje pa končali pred več meseci, vsekakor pa pred kraljičino smrtjo, naj bi bila dramatizacija, zamišljanje tega, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati v pomembnem desetletju kraljeve družine. Ta vik in krik bo zanesljivo še povečal priljubljenost Krone, kaže pa, da je plaz ostrih kritik na Otoku zaskrbel ali Netlix ali princa Harryja, lahko pa da oba, če drži trditev, da so z decembra na prihodnje leto preložili začetek predvajanja dokumentarne serije o odcepitvi Harryja in Meghan od kraljeve družine, v kateri bosta britanski princ in njegova ameriška žena nastopala, kot da ne bi bila pred kamerami. Pred kratkim so se tako razširile govorice, da sta nezadovoljna zaradi številnih posegov produkcijskega osebja v montažo. Ta serija je del njune pogodbe z Netflixom, ki naj bi jima prinesla več kot 100 milijonov evrov zaslužka.

Kraljevanje novega monarha se je začelo dobro, s številnimi izrazi navdušenja podanikov v slogu tradicionalnega vzklika: »Kraljica je mrtva, naj dolgo živi kralj!« Seveda če odmislimo njegova zadirčna javna izpada v prvih dneh po kraljičini smrti. Najprej je, ko je prvič podpisoval dokumente, kot razvajen otrok z roko in jezno grimaso na obrazu zahteval od služabnikov, naj umaknejo črnilo z mize. Nekaj dni pozneje je imel spet težave s črnilom. Ko je podpisoval knjigo obiskovalcev gradu na Severnem Irskem in ugotovil, da nalivnik pušča, je jezno vstal in rekel: »O, bog, kako to sovražim, ne prenesem te preklemanske reči, vsakič to naredijo.« Še večjo kritiko je požel po prvi avdienci premierke Liz Truss (premierji jo imajo enkrat na teden), s katero sta se prvič srečala 25 dni prej, pred kraljičinim pogrebom. »Lepo vas je spet srečati, vaše visočanstvo,« je dejala Trussova, potem ko se mu je priklonila in sta se rokovala. »Že spet ste nazaj,« je nekavalirsko odgovoril kralj. »V veliko veselje mi je,« se je odzvala premierka. On pa: »Ojoj, ojoj, kakor koli že …«

Ojoj, ojoj, kakor koli že. Številni bi radi videli Karla III., ko bo gledal prvo epizodo nove serije Krone ...