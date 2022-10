V Franciji se je včeraj le del zaposlenih odzval na poziv sindikatov k splošni stavki zaradi padanja kupne moči. Velika večina delodajalcev ni prilagodila plač inflaciji, ki v Franciji dosega okoli 5 do 6 odstotkov (sicer najnižja v EU ob vladnih subvencijah za energijo in posledično nevarnem zadolževanju države). Med učitelji jih je na primer stavkalo samo šest odstotkov, pa še ti predvsem proti reformi poklicnih srednjih šol. Še manj so za tako splošne zahteve zainteresirani delavci v zasebnem sektorju in raje prekinejo delo, ko se je treba s konkretno zahtevo postaviti po robu podjetju. Vsak dan stavke namreč pomeni en dan manj plače.

Sistematično raste le minimalna plača

Menda je v Franciji okoli 150.000 podjetij, ki plač ne morejo zvišati, ker so v težavah zaradi vse višjih cen energije. Tako ima vse več Francozov minimalno plačo, saj je ta edina, ki se avtomatično usklajuje z inflacijo, in zato dohiteva druge nizke plače.

Nekatera podjetja, kot je naftni gigant Total, pa kljub velikim dobičkom niso povečala plač zaposlenim. V francoskih rafinerijah tako že več kot tri tedne stavka več sto zaposlenih, zaradi česar se po vsej državi pojavljajo težave pri preskrbi z gorivom. Delavci zahtevajo 10-odstotno zvišanje plač. Večina sindikatov je sicer že dosegla sporazum s Totalom o 7-odstotnem zvišanju plač in dodatkih, a o stavki glasujejo vsi zaposleni na skupščini vsake rafinerije posebej. Prejšnji teden so se jim pridružili zaposleni v sedmih jedrskih elektrarnah, zaradi česar bi se lahko ob siceršnjih pogostih tehničnih težavah v jedrskih reaktorjih še poslabšala že tako slaba preskrba z elektriko. K stavki na teh dveh tako strateško pomembnih področjih spodbujajo v nekdaj komunističnem sindikatu CGT, pravzaprav gre za radikalno krilo tega sindikata, ki si želi prevzeti vodstvo na kongresu marca 2023.

Največja sindikata sta si v laseh

Tudi včerajšnjo splošno stavko in protestne shode po francoskih mestih, ki so bili tudi podpora stavkajočim v rafinerijah in na katerih so bili zelo aktivni zlasti srednješolci, je organiziral predvsem CGT. Voditelj drugega največjega sindikata Philippe Martinez med drugim zahteva zvišanje neto minimalne plače s 1200 na 1500 evrov. Proti splošni stavki pa je bolj zmerni CFDT, največji sindikat, ki meni, da se je treba za višje plače pogajati v vsaki veji gospodarstva posebej. Redko se zgodi, da en sindikat tako ostro nastopi proti drugemu. CFDT je včeraj sicer ločeno organiziral stavko medicinskih sester in negovalk nepokretnih.

Radikalni levičar Jean-Luc Mélenchon pa je v nedeljo zbral okoli 30.000 ljudi v Parizu na protestih združene levice proti zmanjševanju kupne moči vseh slojev, tudi brezposelnih, upokojencev in študentov. Vendar Mélenchonu, ki je včeraj prišel v Pariz podpret stavkajoče železničarje, v nedeljo ni uspelo zares pritegniti sindikatov. To ni presenetljivo, saj je, kot je za televizijo France5 dejal ugledni sociolog Jean Viard, kar 50 odstotkov delavcev na predsedniških in parlamentarnih volitvah glasovalo za skrajno desnico in samo 20 odstotkov za združeno levico. Prav ti delavci, ki večinoma volijo za protisistemsko stranko, zdaj za skrajno desnico, pred leti pa za komuniste, pa so večinoma člani CGT.