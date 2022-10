Najboljši kolesarji sveta so ta čas na zasluženem dopustu, saj so za letos končali sezono. Nekateri izmed njih pa so pogled že usmerili v prihodnjo. Predvsem tisti, ki načrtujejo nastop na kolesarski dirki po Italiji, saj so organizatorji rožnatega kroga predstavili traso 106. izvedbe. Izjemno težak profil, ki bo pritegnil ljubitelje gora in kronometra, saj so na sporedu kar tri vožnje na čas. Med njimi je najbolj opevan tretji, ki bo predzadnji dan dirke (27. maja). Na sporedu bo brutalen gorski kronometer tik ob slovenski meji s startom v Trbižu in ciljem na Svetih Višarjah. To bo dan, ko bo dokončno znan novi rožnati kralj.

Spektakel lahko postane muka

Grande partenza (začetek dirke) bo v pokrajini Abruci, kjer bo ravninski kronometer z lažjim ciljnim vzponom. Organizatorji so nato poskrbeli za stopnjevanje ritma, ki bo vrhunec doživel tudi ob številnih slovenskih navijačih, ki se bodo nedvomno podali na ogled predzadnje etape dirke. Kolesarji bodo skupno prevozili 3.448,6 kilometra in premagali 51.300 višinskih metrov. Osem etap je označenih za gorske in kar šest se jih konča s ciljem navkreber. Profil, ki omogoča številne preobrate in napade. Obstaja tudi možnost, da bo zato pokvarjen spektakel v bližini Slovenije. »Celotna trasa je zelo težka, predvsem kraljeva etapa dan pred kronometrom. Prav lahko se zgodi, da bodo razlike že zelo velike in bo potekal boj med zgolj dvema ali tremi kolesarji. Ti bodo dirkali na polno, ostali pa se bodo na progo podali tako, da le pridejo do cilja. To niti ni vožnja na čas za specialiste, da bi lahko dva dni nekoliko hranili moči in potem dali vse od sebe. Tukaj bodo do izraza prišli klančarji, za vse ostale pa bo vzpon lahko prava muka,« ni najbolj navdušen nad ekstremnim vzponom Rok Lozej, ki je zadnji dve leti kot tehnični direktor skrbel za traso na slovenski strani meje.

Lozej je še bolj razočaran nad odločitvijo direktorja dirke Maura Vegnija, da bo zaključek dirke v Rimu in ne v Trstu, kakor je bilo dolgo časa načrtovano. »Nikomur ni jasno, zakaj zadnji dan delajo 700-kilometrski transfer, a pritiski iz Milana so bili očitno preveliki. Z Enzom Caneirom (vodjo dirke po Furlaniji - Julijski krajini, op. p.) smo imeli vse pripravljeno, da bi zaključek gostili v Trstu. Denar je bil zagotovljen, Trst že ima izkušnje z zaključno etapo in enostavno nimam odgovora, zakaj je na koncu prišlo do take odločitve. A to je treba sprejeti,« je še povedal Lozej, ki prihodnje leto tako ne bo opravljal nobene funkcije. Ostaja v stiku z organizatorji za morebitno novo sodelovanje v prihodnosti: »Načrti so, bomo pa videli, kako naprej.«

Nov spopad Evenepoel – Roglič?

Izjemno razgibana in težavna trasa je tudi odlično vabilo za najboljše kolesarje sveta. Zaenkrat še ni znano, kdo se bo odločil za nastop na dirki po Italiji. Slovenske navijače najbolj veselijo govorice, da se bo za rožnato majico boril zasavski orel Primož Roglič. Trasa s tremi kronometri je na kožo pisana tudi junaku zadnjega dela sezone 2022 Remcu Evenepoelu. Mladi Belgijec je tudi sam pred kratkim dejal, da ga v letu 2023 bolj vleče na Giro kot na Tour. Se nam po Vuelti 2022 obeta nov spopad slovenskega in belgijskega šampiona, le da se bosta tokrat merila za rožnato in ne rdečo majico? Brez kančka dvoma bi imel slovenski adut tudi prednost gorečih navijačev, ki bi mu na vzponu na Svete Višarje dali pomembno moč za morebitne odločilne sekunde. Zmago na dirki bo branil Avstralec Jai Hindley.

*** 7,3 km je dolg vzpon na Svete Višarje. Povprečni naklon znaša 12,1 odstotka, najbolj pa se cesta pokonci postavi pri kar 22-odstotnem naklonu. Skupno bodo kolesarji na vzponu premagali 889 višinskih metrov.