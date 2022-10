Teniške igralke se borijo za zadnja mesta na sklepnem turnirju najboljše osmerice v Fort Worthu. Turnir bo potekal od 31. oktobra, na njem pa bo nastopilo najboljših osem igralk v sezoni, ki so zbrale točke na turnirjih največje četverice z izjemo Wimbledona ter turnirjih WTA serije 1000, 500 in 250. Na njem bodo lahko nastopile tudi Rusinje in Belorusinje, le da ne bodo smele nastopati s simbolom svoje države. Ker se zaradi prepovedi nastopa Rusinj in Belorusinj v Wimbledonu točke na sveti travi niso štele za svetovno lestvico, se ne bodo niti za seštevek sezone. To se bo najbolj poznalo letošnji zmagovalki Wimbledona in finalistki Portoroža Jeleni Ribakini, ki bo svoje mesto v Teksasu prepustila tekmici.

Številka ena svetovnega tenisa Iga Šwiatek je v tej sezoni na prvem mestu lestvice zbrala le nekaj točk manj kot druga (Tunizijka Ons Jabeur), tretja (Američanka Jessica Pegula) in četrta igralka (Američanka Coco Gauff) skupaj. Na mestih od petega do osmega so pred turnirjem v Guadalajari Belorusinja Arina Sabalenka, Francozinja Caroline Garcia, Rusinja Daria Kasatkina in Romunka Simona Halep. Razlike med njimi in najbližjimi zasledovalkami so majhne, zato osmerica najboljših teniških igralk v sezoni še ni znana.

Iga Šwiatek je minuli teden v San Diegu osvojila že osmo lovoriko sezone. Dosegla je že 64 zmag, kar je največ po Američanki Sereni Williams leta 2013, ko je dobila kar 78 dvobojev. Poljakinja je letos na ameriških tleh doživela le en poraz, dobila pa 24 dvobojev, vključno s sedmerico na OP ZDA v New Yorku. V finalu je bila s 6:3, 3:6, 6:0 boljša od kvalifikantke Donne Vekić, ki je pred kratkim igrala tudi na najmočnejšem slovenskem turnirju v Portorožu, a se kmalu poslovila od slovenske obale. Hrvatica je v San Diegu v štirih dvobojih zapored premagala igralke iz najboljše petindvajseterice in dokazala, da je v dobri fizični kondiciji, s katero se ubada večji del kariere, med najboljšimi igralkami na svetu.

»Naj se ne sliši bahavo, toda v San Diegu nisem igrala svojega najboljšega tenisa. Zato sem na osvojeni turnir še toliko bolj ponosna. Moj teniški moto ni popolno igranje, temveč zmagovati dvoboje, ko se ne počutim ali ne igram najbolje. In prav to mi v zadnjih tednih uspeva. Najbolje igram, ko sem pod največjim pritiskom. S takšnimi zmagami pridobivam samozavest,« je po lovoriki v San Diegu povedala Iga Šwiatek, ki je po turnirju odpotovala na trening na Florido, od koder bo odšla na pot v Dallas, v Fort Worth. »Igrati v Teksasu bo nekaj posebnega, saj bodo od samega začetka med seboj igrale najboljše igralke na svetu. Na drugih turnirjih se merimo v zaključnih bojih, zato bo zadnji turnir sezone nekaj posebnega,« odgovarja vrstnica in dobra prijateljica Kaje Juvan, ki je v tej sezoni s turnirskimi nagradami zaslužila že skoraj deset milijonov ameriških dolarjev.

Od slovenskih teniških igralk se je minuli teden najbolj izkazala Tamara Zidanšek, ki se je na turnirju WTA 60 v Monastirju uvrstila v finale, v katerem je v tesnem dvoboju z 1:6, 6:3, 5:7 priznala premoč Francozinji Kristini Mladenović. Konjičanka je kljub temu z 88. mesta na svetovni lestvici nazadovala na 91. mesto, kot najboljša Slovenka na 87. mestu ostaja Kaja Juvan, ki v zadnjih tednih le trenira in ne tekmuje. Izpostavimo še najboljšo slovensko igralko med dvojicami Andrejo Klepač, ki je v zadnjih dneh nastopila na turnirjih v San Diegu in Guadalajari. S partnerico med dvojicami Alexe Guarachi nista blesteli in sta se na obeh turnirjih poslovili v uvodnih krogih.

Očitno je letošnji oktober v teniškem svetu darežljiv z rojstvi. Pred enajstimi dnevi je odmevala novica, da je Španec Rafael Nadal dobil sina, konec prejšnjega tedna je Ukrajinka Jelena Svitolina rodila hčerko, oče je Francoz Gaël Monfils, hčerko pa je dobil tudi Rus Daniil Medvedjev.