Dogajanje pri košarkarski Cedeviti Olimpiji je v zadnjih dneh mejilo na znanstveno fantastiko. Potem ko so Ljubljančani obetavno krenili v novo sezono, so jim jo zagodle poškodbe, istočasno pa jih je napadel še koronavirus. Rezultat je bila preložena tekma 3. kroga lige ABA proti Crveni zvezdi, ki bi morala biti v nedeljo. Če bi bilo po željah zmajev, bi prestavili tudi tekmo drugega kroga evropskega pokala, a so pogoji v drugokakovostnem evropskem tekmovanju drugačni in mora ekipa igrati, če le ima pet zdravih košarkarjev. Trener Jurica Golemac je tako namesto podrobne priprave danes prešteval igralce, ki so vstopali na avtobus za Treviso, od koder so poleteli proti Romuniji. Končna postaja je bila Cluj, ki bo tekmec danes ob 18.30. V normalnih razmerah bi bila Olimpija v vlogi favorita, tako pa nihče pravzaprav dobro ne ve, kaj lahko od kapetana Eda Murića in soigralcev pričakuje.

Energija in osredotočenost

Olimpija je v Cluj odpotovala brez glavnega aduta Yogija Ferrella, ob njem bodo gostovanje v Romuniji izpustili še Karlo Matković, Zoran Dragić in Jan Kosi. Marko Radovanović, Rok Radović in Lovro Gnjidić bodo v moštvu, a bo njihov nastop visel v zraku do zadnjega trenutka. Ob naštetem je jasno, da bo trener Jurica Golemac primoran nemudoma v ogenj vreči Matica Rebca, ki je pred dnevi podpisal enomesečno pogodbo, veliko izbire pa trener Ljubljančanov ne bo imel niti pod obročema.

»Na obračunu s Clujem bomo dali vse od sebe, da zabeležimo zmago, kljub zdravstvenim težavam, s katerimi se soočamo. V Romunijo se zagotovo ne odpravljamo z dvignjeno belo zastavo. Naredili bomo vse, da bomo lahko konkurenčni in da se v Ljubljano vrnemo z uspehom. Že v minuli sezoni je Cluj igral odlično košarko, v novi sezoni pa lahko v njihovi zasedbi spremljamo kar nekaj igralcev, ki so v Fibini ligi prvakov moštvo pripeljali do četrtfinala. Tudi glavni trener že nekaj sezon ostaja isti, zato se na parketu točno vidijo naloge posameznih igralcev. Naši tekmeci igrajo pametno košarko. Vemo, da so na domačem parketu zelo nevarni. Pričakujemo lepo napolnjeno dvorano, tekma pa zagotovo ne bo lahka. Veliko bo odvisno tudi od tega, v kakšni postavi se bomo predstavili,« sporoča Jurica Golemac, krilni center Amar Alibegović pa dodaja: »Pomembno bo, da na parket stopimo s pravim odnosom, še posebej zato, ker igramo v gosteh. S pravo energijo moramo igrati od prve do zadnje minute tekme. Ob vsaki posesti žoge bomo morali biti maksimalno osredotočeni. Napad pri naših tekmecih zelo dobro teče, dobro vedo tudi, kako igrati drug z drugim, saj se dobro poznajo. Osredotočeni moramo biti tudi v boju za odbite žoge, pograbiti skoke v obrambi in jih napadati pri skokih v napadu.«

Cluj z zanimivimi posamezniki

Zdravstvene težave pa ne bodo edina oteževalna okoliščina Olimpije na tekmi proti Cluju. Romunski prvak zadnjih dveh let namreč prvič nastopa v evropskem pokalu, temu primerno pa naj bi med navijači vladala prava evforija. Po napovedih iz Romunije bi lahko bila danes BTarena, ki sprejeme 10.000 gledalcev, razprodana, vzdušje pa naelektreno. Cluj se je izkazal že na prvi tekmi, ko je tesno s 85:88 klonil proti Bourgu, v moštvu pa ima nekaj izvrstnih posameznikov. Olimpiji je najbolje poznan nekdanji član Andrija Stipanović, kot tudi Stefan Birčević. Victor Sanders, ki sicer proti Bourgu ni igral, je lani nastopal za Venezio, Jordan Taylor v karieri za Albo, Galatasaray, Limoges in Asvel, Leonardo Meindl pa je zadnji dve sezoni preživel pri Fuenlabradi. Trener Mihai Silvasan ima skratka na voljo dobro zasedbo, ki bi s pomočjo navijačev že sicer bržkone Ljubljančanom povzročala nekaj težav, v trenutnih razmerah pa še toliko bolj.

»Cluj je mesto, ki ima rado šport. Ljudje nas spremljajo in od nas pričakujejo zmage. Njihova ljubezen do kluba je neverjetna. Pričakujem, da se bodo na domačem uvodu v evropski pokal zbrali v velikem številu in nam pomagali do prve zmage v tem tekmovanju,« pravi kapetan ekipe Nandor Kuti. Cluj je v lanski sezoni nastopal v Fibini ligi prvakov in se prebil vse do četrtfinala, kjer je v seriji na dve zmagi tesno z 2:1 izpadel proti nemškemu Ludwigsburgu.