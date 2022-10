Zgodba o uspehu

Če hočemo vedeti, kaj so uspešne levosredinske vlade, se moramo vrniti vsaj dvajset let nazaj, ko jih je vodil Janez Drnovšek. Država si je tedaj zastavila visoke cilje. Slovenija je bila najboljša v razredu, najbistrejša in najbolj pridna v lovljenju sanj o hitrem članstvu v Natu in Evropski uniji. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, morda tudi prej, je Ljubljana krenila naravnost proti Zahodu in brez obotavljanja prepustila njegovi usodi preostanek balkanskega kotla, ki je vrel v dolgem nizu jugoslovanskih vojn. Slovenska je bila »zgodba o uspehu« in Slovenci so bili ponosni na rezultate, dosežene v tako kratkem času.