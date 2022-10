Imel sem 13 let, ko se je ta zgodba odvijala in očitno sem že dojemal njeno usodnost, če sem enako število dni, kolikor je trajala (13), po šoli popoldan čepel pred ekranom našega prvega televizorja, in skupaj s staršema trepetal za usodo sveta. Trepetal sem, tako kot trepetam danes, pa ne toliko zase, kolikor za otroke, in to ne le 13 dni, ampak že od 24. februarja dalje, ob vojni v Ukrajini in ob vse bolj otipljivi nevarnosti, da se njeno nadaljevanje in stopnjevanje, pri čemer se Rusija kot agresorka ne meri le z napadeno Ukrajino, ampak tudi z ZDA in vsem Zahodom, ki Ukrajini pomagata med drugim z vse sodobnejšim orožjem, sprevrže v tisti jedrski spopad, ki se pred 60 leti ni zgodil.

In zgodil se ni, ker je človeštvo imelo srečo, da sta velesili z najmogočnejšima jedrskima arzenaloma na planetu vodila dokaj prisebna predsednika. Danes Putin, po meri modrosti in politične spodobnosti, ni niti senca Hruščova, enako Biden v primerjavi s Kennedyjem, sicer bi že poprijela za Rdeči telefon in se dogovorila, kako umiriti razmere ter vrniti svet na svoje ustaljene tirnice. Dodatno k temu drvimo – tudi zavoljo tega konflikta in energetske krize, ki jo je skupaj z neprimernimi odzivi nanj s strani Zahoda generiral – k vračanju k fosilnim gorivom in k podnebnemu zlomu, kot mu nekateri pravijo. Razlogov za skrb in strah je torej več kot preveč.

A ko se spomnimo kubanske raketne krize, ki bi lahko privedla do jedrskega spopada svetovnih razsežnosti, poglejmo, ali je mogoče potegniti kakšno korelacijo oziroma vzporednico z današnjo tovrstno grožnjo. Seveda in skoraj povsem. Takrat je Sovjetska zveza s svojimi jedrskimi raketami in logistiko na Kubi silila čim bližje Združenim državam Amerike, danes, a obratno, pa slednje preko zveze Nato ter z logistiko v vzhodni Evropi silijo čim bližje glavnemu in najmočnejšemu ostanku ZSSR, Rusiji.

In zanimivo, pred 60 leti smo v glavnem krivili Sovjete, da so se šli tako nevarno igro, da so izzivali Američane, ki so jih morali ustaviti s pomorsko blokado Kube, danes pa znova krivimo Ruse, ker se tej isti igri upirajo, ker ne pristajajo na to, da bi se jim Američani s svojimi zavezniki približali in ker so zato napadli Ukrajino. Dejstvo je, da so se takrat ZDA čutile ogrožene, danes pa se zavoljo nenehne širitve Nata proti svojim mejam čuti enako ogrožena Rusija.

Toliko za bolje razumevanje situacije, v kateri se Evropa in svet nahajata, ne da bi s čimer koli opravičevali to, kar je Putin storil. Storil je zločin, enako kot ga je pred njim, 19 let nazaj, ameriški predsednik George Bush mlajši: oba sta si privoščila neopravičljivo agresijo na neodvisno in suvereno članico OZN, in to brez kakršnega koli mandata, samovoljno: Bush na Irak, Putin na Ukrajino. Edina razlika med zgodbama je ta, da je od Evrope Bush prejel ne le aplavz, celo pomoč, medtem ko Putina, kolikor bi bilo to mogoče, pošiljamo v Haag, kar je seveda prav, a moralo bi veljati enako za Busha.

Toda skočimo nazaj za trenutek k nevarnosti, da se vojna v Ukrajini izrodi v svetovno in jedrsko, v Armageddon, kot je pred dnevi priznal sedanji predsednik Biden. No, možno je to grožnjo odstraniti. Kako? »Američani se morajo dogovoriti z Rusi in vojne bo konec!« odgovarja madžarski premier Orban. Sam dodajam: kaj pa če bi vrh EU šel k Putinu in ga vprašal, ali se je voljan pogajati, o čem in pod kakšnimi pogoji? In kaj če bi se tega lotila naša Golob in Fajonova, da ne bi vseh zaslug prepustili turškemu predsedniku Erdoganu, edinemu izmed Natovih voditeljev, ki ve, da je to pametno in treba storiti. Nehali bi trepetati in zimo bi preživeli topleje in ceneje.

Aurelio Juri, Koper