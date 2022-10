Evropska listina o cestnoprometni varnosti (European Road Safety Charter), ki jo upravlja evropska komisija, je v Bruslju podelila nagrade za odličnost v cestnem prometu. Zavod Reševalni pas je dobil nagrado za sistemski pristop k varnosti v cestnem prometu.

Zavod je ustanovil gasilec Anže Albreht, ki se je pred skoraj desetimi leti v polni opremi peš prebijal po avtocesti na mesto hude prometne nesreče in malodane lastnoročno umikal avte in tovornjake ter tako utiral pot intervencijskim vozilom. Kmalu je ustanovil Zavod Reševalni pas, ki skrbi za ozaveščanje javnosti, kako pomembno je ustvariti pas ob zastojih na avtocesti, ker to dobesedno rešuje življenja. V slabih desetih letih se je tudi po zaslugi zavoda na tem področju marsikaj premaknilo. Ustvarjanje reševalnega pasu je uzakonjeno, člani in podporniki zavoda so razdelili na desettisoče nalepk, organizirali številne preventivne dogodke, imeli na desetine sestankov z Darsom, policijo, zakonodajalci, objavili tisoče videoposnetkov pravilnih in napačnih razvrstitev voznikov ob zastojih na avtocesti in s tem zagotovo pripomogli k temu, da je v Sloveniji ustvarjanje reševalnega pasu nekaj povsem samoumevnega in da so težave, ki jih imajo intervencijska vozila s prebijanjem na kraj nesreč, vse redkejše.