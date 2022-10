Tehnološki napredek

Včeraj so v prestolnici pospešeno vlagali kandidature za ljubljanskega župana oziroma županjo. Drug za drugim so predstavniki strank najprej postopali pred vrati magistrata, nato pa si podajali kljuko sobe občinske volilne komisije. Tam pa so postopki trajali in trajali. Kako da ne, saj se volilna komisija poslužuje vrhunske tehnologije – za kopije vloge uporabljajo indigo! Saj se spomnite: to je moder list, ki ste ga pred desetletji položili med dva bela lista in v času pred tiskalniki, skenerji in kopirnimi stroji tako naredili kopijo bodisi lastnoročnega bodisi na pisalni stroj natipkanega zapisa.