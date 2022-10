»Zdravnice in zdravniki bomo jutri normalno delali tako kot do zdaj, v prid naših bolnic in bolnikov,« je dejal v izjavi za medije.

Današnjo razpravo glavnega stavkovnega odbora je opisal kot dolgo in burno. »To kaže, da je nezadovoljstvo zdravnic in zdravnikov doseglo vrelišče. Vendar pa je bil na koncu dosežen konsenz, da je današnji oziroma včeraj parafirani sporazum pomemben korak k ciljem, ki jih je začrtala letna konferenca Fidesa,« je ocenil.

Vlada je po njegovih besedah dala resne in pomembne zaveze. »Zavedamo se, da do uresničitve sporazuma ni možno samo v nekaj dnevih, vladi dajemo čas. Časovnica je jasna in ves čas bomo podrobno spremljali in ocenjevali nadaljnji potek in poteze vlade,« je napovedal Zemljič.

Podpis sporazuma bo v sredo popoldne, ko bodo na novinarski konferenci tudi predstavili podrobnosti sporazuma. Je pa potrdil neuradne informacije, da so govorili v smeri oblikovanja posebnega stebra za zdravstvo ob načrtovani prenovi enotnega plačnega sistema.

Na vprašanje, če zvišanja plač zaenkrat niso predvidena, je Zemljič ponovil, da bo več jasno v sredo, da pa so se s tem namenom danes začela pogajanja glede tarifnega dela kolektivne pogodbe.

Glede ugibanj, kaj pomeni, da ob zadnjih pogajanjih ni bilo videti dolgoletnega predsednika Konrada Kuštrina, pa je Zemljič pojasnil, da je »to sporočilo, da sindikat ni samo en človek, ampak da je sindikat veliko ljudi, da smo sindikat vse zdravnice in zdravniki, ki znamo stopiti skupaj in tvorno sodelovati in priti do cilja«.