Tina Bregant je dejala, da kot zdravnica ve, da se da v Ljubljani narediti še mnogo več. »Kandidiram, da bo nekaj 10.000 Ljubljančank in Ljubljančanov imelo svojega osebnega zdravnika, pediatra in ginekologa, zato da bo 300.000 občanov Ljubljane dobilo regionalno bolnišnico, zato da bo 300.000 občanov Ljubljane dihalo bolj čist zrak z manj prašnimi delci, ki so zlasti posledica težkega prometa,« je povedala.

Verjame, da se da v Ljubljani živeti bolj zdravo, da imajo vsi možnost samooskrbe in da pijejo bolj čisto vodo. Zato kandidira s sloganom Za zdravo Ljubljano. Spomnila je, da je veliko Ljubljančanov v Šiški in Fužinah ostalo brez osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa in zobozdravnika, in da je to pristojnost župana. »Verjamem, da je težko, vendar mislim, da mi lahko prinesemo učinkovite rešitve,« je povedala.

Dejala je, da je župan Zoran Janković naredil ogromno in da z njim težko konkurira na področju infrastrukture, kjer je on izjemno dober, sama pa lahko prispeva na področju zdravja, čistega zraka, čiste vode, prometa in oskrbe starostnikov, na ostalih področjih pa je obdana z ekipo strokovnjakov.

Na vprašanje o sežigalnici v Ljubljani je odgovorila, da je pomembna. »Mislim, da je prav, da smo samooskrbni tudi na tem področju, da znamo za seboj počistiti,« je dodala. Po njenih besedah je tehnologija tako napredovala, da se lahko smeti sežiga čisto, varno in da se na ta način prihrani pri ogrevanju.

O stanovanjski problematiki v Ljubljani pa je dejala, da gradnja stanovanj, ki si jih Ljubljančani ne morejo privoščiti, ni način reševanja te problematike.

Predsednik stranke SLS Marko Balažic je dejal, da ima Bregantova novo energijo, kompetence in znanje ter ve, kako nagovoriti izzive v Ljubljani. Predstavnik stranke Naša dežela David Ogrin pa je povedal, da so v stranki zelo ponosni, da so podprli Tino Bregant, »ki se bo borila za zdravo Ljubljano«.

Kandidat SDS za župana Ljubljane Igor Horvat napoveduje skromno kampanjo

Kandidat SDS za župana Ljubljane Igor Horvat bo med kampanjo obiskoval četrtne skupnosti, a bo kampanja skromna, in ne »bombastična«, je danes dejal v izjavi za medije po uradni vložitvi kandidature. Kot pravi, ponuja alternativo aktualnemu županu Zoranu Jankoviću, saj je imel ta v tem mandatu mestnega sveta v njem absolutno večino.

Horvat je po izobrazbi ekonomist, trenutno pa je vodja svetniške skupine SDS v ljubljanskem mestnem svetu, sicer pa je 27 let delal v zasebnem sektorju. Prepričan je, da se je s problematiko Ljubljane v tem času podrobno seznanil in dosegel potrebno javno prepoznavnost za izvolitev.

Kot je povedal, pričakuje da se bo uvrstil v drugi krog županskih volitev, pri čemer namerava preseči prejšnji rezultat SDS. Anže Logar je namreč kot županski kandidat SDS leta 2018 dosegel 29,5-odstotno volilno podporo, kar pa takrat ni zadostovalo za drugi krog. Horvat želi s kandidaturo doseči rezultat, ki bo v mestnem svetu presegel tiho večino mestnih svetnikov Liste Zorana Jankovića in tako omogočil širšo razpravo.

Na vprašanje, kako komentira domneve, da bo župansko kandidaturo v imenu SDS vložil nekdanji notranji minister Aleš Hojs, je Horvat dejal, da Hojs ni bil evidentiran kot kandidat. »Od začetka sem bil edini evidentiran kandidat za župana Ljubljane,« je zagotovil.

Minuli teden je v prestolnici kandidaturo vložil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006. Vstop v volilno tekmo je napovedala tudi kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić. Iz SDS in NSi so konec tedna sporočili, da v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo vodji svojih svetniških klubov v ljubljanskem mestnem svetu, prva Igorja Horvata, druga Mojco Sojar. Za župansko mesto se bo kot kandidat Piratske stranke potegoval njen sekretar Jasmin Feratović, poslanka Nataša Sukič pa bo na volitvah nastopila kot kandidatka Levice.

Kandidatka za županjo Ljubljane Mojca Sojar za bolj zdravo Ljubljano

Kandidatka NSi za županjo Ljubljane Mojca Sojar si želi, da bi bila Ljubljana bolj zdrava. Zavzemala se bo za to, da bodo imeli Ljubljančani in Ljubljančanke osebne zdravnike, pediatre, ginekologe in zobozdravnike. Želi tudi, da bi v Ljubljani pili čisto vodo in jedli zdravo hrano, je povedala v današnji izjavi za medije.

Opozorila je, da se v zadnjem času koncesije podeljujejo zasebnikom, "ker Zdravstveni dom Ljubljana ne more zagotoviti niti prostorskih niti kadrovskih kapacitet". Meni, da v Ljubljani manjka zdravstvenih domov, poklic družinskega zdravnika pa je treba popularizirati.

Želi si tudi, da bi Ljubljana postala bolj urejena in da dobi drug obraz. "Spremljamo arhitekturne pozidave pri nas, precej divje gradnje zadnjih let v Ljubljani," je povedala.

Za kandidaturo se je odločila, ker želijo "Ljubljani povedati, da ima tudi stranka Nova Slovenija program za Ljubljano in da vemo, kaj bi v Ljubljani lahko naredili drugače, kaj bi naredili bolje, kaj bi spremenili, pa tudi, kaj bi ohranili". Dejala je, da aktualni župan ne predstavlja konkurence, saj izhajata iz različnih izhodišč.

O stanovanjski problematiki v Ljubljani meni, da se gradi kar veliko stanovanj. Poudarila je, da ni treba, da se "vsa Slovenija preseli v Ljubljano" in da imajo okoliške občine veliko prostora za gradnjo.

Minuli teden je v prestolnici kandidaturo vložil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006. Vstop v volilno tekmo je napovedala kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić. Iz SDS in NSi so nato konec tedna sporočili, da v tekmo za županski stolček v prestolnici pošiljajo vodji svojih svetniških klubov v ljubljanskem mestnem svetu, prva Igorja Horvata, druga Mojco Sojar. SLS in stranka Naša dežela sta skupno kandidatko Tino Bregant prestavili danes, ko sta javnosti postala znana še dva kandidata. Za župansko mesto se bo namreč kot kandidat Piratske stranke potegoval njen sekretar Jasmin Feratović, poslanka Nataša Sukič pa bo na volitvah nastopila kot kandidatka Levice.