V okviru mehanizma, ki bi se sprožil, ko bi bilo treba, bi vzpostavili dinamično omejitev cen za transakcije na nizozemskem vozlišču TTF, uporabljal pa bi se lahko tudi za druga evropska virtualna trgovalna vozlišča.

Kot je pojasnila predsednica Evropske komisije, današnji predlog vsebuje zgolj načela, na katerih bo temeljil mehanizem. Ko jih bodo članice potrdile, pa bo komisija predstavila podrobnejši predlog. Ob tem je poudarila, da indeks za določanje cen plina, ki temelji na TTF, ne odraža več realne slike na trgu.

Komisija zato predlaga tudi pripravo dodatnega indeksa za določanje cen v pogodbah, ki bo temeljil na trgovanju z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG). Ta indeks bo bolj natančna osnova za transakcije z LNG. Bruselj si bo prizadeval, da bi bil v veljavi pred naslednjo sezono polnjenja skladišč, torej do prihodnje pomladi. Do uveljavitve indeksa pa bo veljal zgoraj omenjeni mehanizem za omejevanje cen.

Evropska komisija predlaga tudi uvedbo začasnega mehanizma za omejitev nihanja cen terminskih pogodb za elektriko in plin znotraj trgovalnega dne. To bo energetska podjetja zaščitilo pred dnevnimi dvigi cen in jim olajšalo pridobitev energije na srednji rok.

Zaradi nihanja cen na trgu s terminskimi pogodbami imajo številna podjetja težave tudi z zagotavljanjem likvidnosti, saj morajo dobaviteljem za izpeljavo terminskih pogodb v času nihanja cen zagotavljati likvidnostna sredstva.

Komisija je danes predlagala tudi ukrepe na področju skupnega naročanja plina. Med temi je možnost obveznega sodelovanja pri zbiranju povpraševanja po plinu na ravni EU do 15 odstotkov zmogljivosti evropskih skladišč, kar je po besedah evropske komisarke za energetiko Kadri Simson 13,5 milijarde milijard kubičnih metrov plina. To je toliko kot Slovenija, Grčija in Hrvaška porabijo skupaj, je povedala.

Novi predlogi za soočanje z energetsko draginjo pa vključujejo še ukrepe na področju solidarnosti med državami članicami. V skladu s predlogom bi pripravili standardni sporazum, v skladu s katerimi bi države članice v primeru izrednih razmer prejele plin od drugih, tudi če nimajo sklenjenega solidarnostnega sporazuma.

Predloge bodo na vrhu v Bruslju, ki bo v četrtek in petek, najprej obravnavali voditelji držav članic, prihodnji torek pa še ministri za energetiko.