Zaposleni na ameriškem Centru za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so preiskovalcem povedali, da so Trumpovi pomočniki nadlegovali njihove kolege in skušali prirediti njihova poročila, da bi smernice glede novega koronavirusa uskladili s predsednikovim zmanjševanjem pomena zdravstvene krize.

Poročilo ugotavlja, da so v procesu objavljanja znanstvenih poročil prvič sodelovali politični nameščenci, ki so neposredno izničili ugotovitve CDC.

Preiskovalci so opravili pogovore z okoli desetimi sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi na CDC ter s člani Trumpove administracije. V 91-stranskem poročilu so med drugim opisali, kako so Trumpovi sodelavci na ministrstvu za zdravje skušali prevzeti nadzor nad tedenskim znanstvenim biltenom Centra za nadzor in preprečevanje bolezni in tedenskim poročilom o smrtnosti. Tako so spreminjali članke, ki bi lahko škodovali Trumpu, ali preprečevali njihovo objavo.

»Preiskava pododbora je pokazala, da je prejšnja administracija sodelovala v kampanji političnega vmešavanja v odziv vlade na pandemijo na škodo javnega zdravja in v korist političnih ciljev nekdanjega predsednika,« je dejal vodja pododbora, demokrat Jim Clyburn. Kot je dodal, poročilo kaže, da so Trump in njegovi svetovalci večkrat pritiskali na znanstvenike CDC, vplivali na smernice centra glede javnega zdravja ter prirejali poročila znanstvenikov, da bi zmanjšali pomen grožnje koronavirusa.

Prejšnje poročilo pododbora je razkrilo, da so člani Trumpove administracije zdravstvenim uradnikom preprečili, da bi javno govorili o pandemiji. Drugo poročilo opisuje pritiske na ameriško agencijo za zdravila, naj znova odobri uporabo hidroksiklorokina, zdravila proti malariji, ki ga je Trump zagovarjal, čeprav se ni izkazalo za učinkovito pri zdravljenju okuženih z novim koronavirusom.

Republikanci so najnovejše poročilo označili za pristransko in napovedali svojo preiskavo v primeru uspeha na novembrskih kongresnih volitvah.