DZ na današnji izredni seji ponovno odloča o spremembah družinskega zakonika. Državni svet je namreč v torek s 17 glasovi za in 11 proti sprejel odložilni veto na omenjene spremembe, za ponovni sprejem zakona pa bo tako danes potrebnih 46 poslanskih glasov. Pri tem večjih težav sicer ni pričakovati, saj jih je že ob prvem glasovanju podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 29. Za so glasovali poslanci koalicije in poslanec italijanske narodne skupnosti, proti pa so bili v SDS in NSi.

Medtem pa so pretekli teden predstavniki koalicije Za otroke gre! v DZ vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah družinskega zakonika. Pričakovati je sicer, da bo DZ izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma. Ustava namreč v 90. členu določa, da zakonodajnega referenduma med drugim ni možno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Če bo DZ izglasoval tak sklep, pa v koaliciji Za otroke gre! že napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. Tudi Jerajeva je danes ocenila, da bi ustavno sodišče moralo dopustiti referendum, sama tudi misli, da bo temu tako, saj da smo o podobni stvari na referendumu odločali že dvakrat, posvojitve pa »niso zapisane nikjer v ustavi«.

Spremembe družinskega zakonika je sicer vlada pripravila na podlagi dveh odločb ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.