John Pettigrew je po poročanju britanskega medija Sky News predstavil manj verjetne scenarije izklopa električne energije, po katerih bi do izpada energije prišlo ob večerih januarja in februarja, in sicer če ne bi bilo na razpolago dovolj plina za proizvodnjo električne energije. To bi se lahko zgodilo v primeru daljšega obdobja mrzlega vremena, je na ponedeljkovem dogodku časnika Financial Times na temo energetskega prehoda poudaril Pettigrew.

V operaterju National Grid so sicer ta mesec že opozorili, da se je možnost pomanjkanja plina pozimi povečala in da bi lahko ponekod po državi ob »malo verjetnem« razvoju dogodkov, povezanem z dobavo plina, prišlo do načrtnega triurnega izklopa energije dnevno. Pettigrew je zdaj prvič eksplicitno povedal, kdaj bi lahko prihajalo do izklopov, še piše Sky News.

S pomanjkanjem plina se zaradi ruske invazije na Ukrajino soočajo številne evropske države. Na stari celini se veliko električne energije proizvede prav s tem energentom, zaradi česar se vzpostavlja pritisk na nacionalne dobavitelje elektrike. Povpraševanje po plinu bo povečalo tudi hladno vreme.

Na Otoku s plinom proizvedejo 40 odstotkov vse električne energije, plin pa predstavlja tudi sredstvo ogrevanja za večino domov v državi.