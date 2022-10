Desničarski radikalizem je sistemski, ekonomski in družbenopolitični problem. Prvič izdani niz Adornovih predavanj zajema strukturno analizo pogojev vztrajanja fašizma ter populističnih, marketinških trikov koncepta sprave v pozivih k prenehanju razčiščevanja preteklosti. Prav zaradi strukturne analize in vztrajanja podlage, ki generira fašizem in v katero so ujeti njegovi sledniki, Adornovo razmišljanje iz leta 1967 ostaja aktualno. Pri njegovi kritiki je najbolj fascinantno to, da ni popolnoma jasno, ali govori o nacistični Nemčiji ali povojni Kaliforniji, o nedemokratičnem avtoritarnem režimu ali o notranji izroditvi demokracije. Po njegovih besedah namreč fašizem ni nekaj zunanjega demokraciji, temveč je lahko njen notranji parazit – predvsem tam, kjer je demokracije na neki način preveč. »Zato ni naključje, da je gojišče skrajno desničarskih idej, kot pojasnjuje Angela Nagle, prav internet s svojo libertarno zasnovo radikalne demokratične participacije,« zapiše avtor spremne besede dr. Jernej Kaluža s Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja.

»Fašizem ni neka oddaljena obskurnost. Ker stavi na uveljavitev vrednot obstoječe večine prebivalstva, je uspešna notranja napaka demokracije; ker predstavlja estetizacijo politike, se dobro skriva v širšem vrvežu množične kulture; ker je revolucija proti revoluciji, ki zahteva vrnitev v normalnost, je privlačen z vidika konzervativizma; ker utrjuje obstoječe hierarhije, je privlačen z vidika kapitalizma; ker stavi na jezo deklasiranih, je učinkovit pri mobilizaciji množic v različnih zgodovinskih trenutkih in družbenopolitičnih razmerah poznega kapitalizma,« v spremni besedi še pojasnjuje dr. Kaluža.

Izključevalne prakse lahko podpira celotna državna struktura

To, da sovražni govor in izključevalne prakse tudi sodobnemu svetu niso tuje, konkretizira družbena aktivistka Katja Lihtenvalner na primeru Grčije, kjer je bil vzpon nacionalsocialstične stranke Zlata zora povezan z zadnjo veliko ekonomsko-politično krizo. Še preden je bila ta stranka leta 2012 izvoljena v parlament in kasneje postala ena večjih strank, je pomembno predvsem dejstvo, da so bili v vsakodnevem življenju ljudi prisotni že vrsto let. Vezani so bili predvsem na ulično dogajanje (nogometni stadioni, ljudske kuhinje, kriminalno podzemlje), ki je izhajalo iz neonacističnih gibanj, iz teh pa so novačili nove člane. Kot politična struktura so zelo dobro funkcionirali, to pa jim je omogočala tudi celotna državna struktura, saj jih kljub temu, da so vedeli, kaj počnejo – na primer pobijanje migrantov – ni obsodila, vse dokler niso ubili Grka. V sodnem postopku jih kasneje niso obtožili terorizma, temveč so jih obravnavali kot kriminalno organizacijo, posledica pa so bile nižje kazni.

Adorno v knjigi med drugim opozori, da demokracija nikjer ni bila resnično realizirana. Tudi če si zastavimo aktualno vprašanje glede tega, kako evropske demokracije postopoma ustvarjajo tujca kot drugega, ugotovimo, da se tudi te poslužujejo tako izključevalne retorike kot praks. To dobro ponazori odmeven komentar Josepa Borrella, visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je dejal, da je »Evropa kot vrt, ostalo pa kot džungla«. Prav tako se tovrstni diskurzi in prakse pojavljajo v Sloveniji, čeprav je uradno demokratična država. Še več: antimigracijski diskurz je vpet v samo zakonodajo. Družbena aktivistika Aigul Hakimova, ki se je pred leti preselila z vzhoda v Slovenijo, namreč opaža, da gre pri tem predvsem za izraz globjih struktur moči, ki so v svoji naravi izključevalne, pa naj gre za demokratično ali pa »fašistično« oblast. Omenila je tudi slabo delujoči sistem naše upravne enote, ki težave povzroča predvsem tujcem. »Ko sistem ne funkcionira, odda svojo nalogo varnostnikom. Na drugi strani pa imamo oblast, ki zapira oči in je premalo samokritična do tega.«

Razrast sodobnega fašizma

Kljub temu, da se tovrstne prakse pojavljajo v sodobnem svetu, pa zametki fašizma danes niso ponovitev zgodovine, temveč njegova nadgradnja, ki je prilagojena internetu in družbenim omrežjem. Ta namreč nudijo prostor tudi senzacionalnosti in nekorektnosti ter s tem omogočajo prostor tistim politikam, ki v klasičnih medijih ne dobijo prostora. Katja Lihtenvalner, ki je med drugim raziskovala tudi nove oblike neofašizma, je pojasnila, da gre za nove strukture neofašizma, ki skozi tako imenovano »nipster« kulturo nagovarjajo predvsem mlade. Za razliko od prejšnjih oblik fašizma pa je današnji tudi precej bolj individualiziran.

»Prav propaganda je morda tisti vidik fašizma, kjer postane ta najbolj neločljiv od nekaterih sodobnih trendov populističnega komuniciranja, ki namesto na racionalno argumentacijo stavijo na frustracije volilnega telesa in na obljubo izpolnjevanja nezavednih ter pogosto destruktivnih želja množic,« piše dr. Kaluža. Pri tem omeni, da ni naključje, da sodobni populizem, ki ga uteleša Trumpova politika, ki se od zgodovinskega fašizma razlikuje predvsem po tem, da mu ni mogoče očitati slabega dejanja, kot je na primer holokavst, razvil v ameriškem političnem okolju. Čeprav Američani svoje okolje dojemajo kot »antifašistično« in oddaljeno od nedemokratičnega totalitarizma, ravno tovrstno razumevanje fašizma onemogoča uvid v razrast sodobnega fašizma, ki se poganja iz navidez nedolžnih razmer sodobnih zahodnih družb. Vidimo torej, da lahko take prakse izhajajo tudi iz tako imenovane» ideologije svobode«, saj ji očitno niso nasprotne.

Besede fašizem ne smemo uporabljati preveč posplošeno, drugače izgubimo zmožnost presojanja

»Besedo fašizem uporabljamo preveč splošno. Ta je na eni strani globoko vpeta v strukturo delovanja, kot je na primer izključevanje tujcev. To spominja na to, kako je fašizem funkcioniral v praksi, šlo je namreč za zelo tehnični postopek. Po drugi strani, če nekoga označimo za fašista, ga res izključimo,« pojasnjuje dr. Kaluža. Pri tem dodaja, da reakcija na fašizem ne more biti le tako imenovani antifašizem, temveč mora ponuditi neko konkurenčno alternativo. Konkurira mu lahko na primer tako, da tudi progresivna politika začne sodelovati na terenu. »Zlata zora je bila na primer vpeta v vsakdanje dogajanje in je iz tam tudi novačila ljudi. Progresivne politike pa se osredotočajo na javno osveščanje, javne akcije. Prisotnost na ulici pa lahko večinoma vidimo le v obliki referendumov,« opaža dr. Kaluža.

Adorno nas v boju s fašizmom usmerja na pot brez moraliziranja in sklene s pozivom k družbeni in individualni odgovornosti vseh nas: »Kako se bodo te stvari razvijale dalje in odgovornost za to, kako se bodo razvijale, je naposled naša stvar.«