Stavki so se pridružili tudi zaposleni v železniškem operaterju SCNF. Na pariškem vozlišču Gare de Lyon so tako nabito polni primestni vlaki na vsakih 15 oziroma 20 minut na perone odlagali poplave potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah potnikov so potovalni časi trajali tudi do enkrat dlje kot običajno.

Do obsežnejše stavke prihaja po tem, ko so delavci v več naftnih rafinerijah in skladiščih, ki jih upravlja energetski velikan TotalEnergies, minuli teden podprli nadaljevanje stavkovnih aktivnosti. Pri teh sicer vztrajajo že tri tedne, zaradi česar prihaja do motenj pri dobavi goriva bencinskim servisom po državi predvsem, predvsem tistim v severni in osrednji Franciji ter v pariški regiji.

Vlada predsednika Emmanuela Macrona je posegla po uporabi pooblastil, s katerimi lahko prepove stavko delavcem na tako imenovanih ključnih mestih. »Še naprej se bomo trudili po najboljših močeh,« je dejal Macron po ponedeljkovem srečanju z ministri in izrazil željo, da se kriza »čim prej reši«.

Finančni minister Bruno Le Maire pa je za televizijo BFMTV povedal, da je »čas za pogajanja mimo«. »Bila so pogajanja, bil je dogovor«, je dodal, ob tem pa se skliceval na sporazum, sklenjen prejšnji teden med TotalEnergies in dvema večinskima sindikatoma, ki pa ga sindikat CGT zavrača.

Vodja sindikata CGT Philippe Martinez je v ponedeljek vladi predlagal, naj se usede za mizo s sindikati, da bi razpravljali o zvišanju minimalne plače v Franciji. Za radio RTL je izpostavil, da bodo »delavci tisti, ki bodo odločili«, ali se bo stavka v operaterju SCNF nadaljevala tudi v času napornih šolskih počitnic konec oktobra.

Sindikati upajo, da bodo poleg delavcev v prometu danes k stavki pritegnili tudi zaposlene v sektorjih, kot sta živilska industrija in zdravstvo. Po pričakovanjih policije naj bi se danes v Parizu v ločenih protestnih shodih stavkajočih delavcev zbralo več kot 15.000 ljudi.